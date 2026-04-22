Агент Кузнецова о пневмонии: «Сделали обследование, сейчас с Евгением все хорошо. Он на ногах, восстанавливается после болезни»
Бабаев рассказал о состоянии здоровья Евгения Кузнецова.
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, рассказал о состоянии здоровья хоккеиста.
Ранее стало известно, что у игрока диагностировали двустороннюю пневмонию.
«Сделали обследование, сейчас с Евгением все хорошо. Он на ногах, восстанавливается после болезни.
Команду распустили, поэтому есть время, чтобы спокойно восстановиться», – сказал Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Шуми спасибо что проинформировал, а то мы беспокоились, Женя то головой трахнулся, то пневмонией заболел. Здоровья парню! Ещё нужно проверяться у ЛОРа на к.ассоцииованный ринит, кто к. потребляет, он у них часто бывает.
До следующего столкновение.
Скажет кто-то как умудрились пневмонию (двустороннюю!!!) пропустить? Это что там за коновалов во врачебном штате?
От пневмонии двух сторонней ,если она действительно была обнаружена за 6 дней не вылечишься !
И тогда главврач Моргулис всем диагноз огласил.
У него все хорошо пока не начался сезон
