Агент Кузнецова о пневмонии: «Сделали обследование, сейчас с Евгением все хорошо. Он на ногах, восстанавливается после болезни»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева » Евгения Кузнецова , рассказал о состоянии здоровья хоккеиста.

Ранее стало известно, что у игрока диагностировали двустороннюю пневмонию.

«Сделали обследование, сейчас с Евгением все хорошо. Он на ногах, восстанавливается после болезни.

Команду распустили, поэтому есть время, чтобы спокойно восстановиться», – сказал Бабаев.