Вячеслав Фетисов: «Будем надеяться, что Россию допустят на турниры в ближайший год. Не знаю, какое влияние у нас есть в хоккее на данный момент. Нужно общаться»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

«Будем надеяться, что нас в ближайший год допустят на международные турниры по хоккею.

Не знаю, какое влияние у нас есть в хоккее на данный момент. Это важный инструмент для нашего допуска. Нужно общаться», – заявил Фетисов.

Российские сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»