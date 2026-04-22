  • Вячеслав Фетисов: «Будем надеяться, что Россию допустят на турниры в ближайший год. Не знаю, какое влияние у нас есть в хоккее на данный момент. Нужно общаться»
Вячеслав Фетисов: «Будем надеяться, что Россию допустят на турниры в ближайший год. Не знаю, какое влияние у нас есть в хоккее на данный момент. Нужно общаться»

Фетисов высказался о возможном возвращении России на турниры.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

«Будем надеяться, что нас в ближайший год допустят на международные турниры по хоккею.

Не знаю, какое влияние у нас есть в хоккее на данный момент. Это важный инструмент для нашего допуска. Нужно общаться», – заявил Фетисов.

Российские сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Четыре предложения, друг с другом никак не связанные. Сегодня день рождения Ильича. А по тёмным улицам гуляет дождь. Цыплёнок табака
Какое влияние? Да никакого. И общаетесь вы с Родниной, Журовой и Валуевым в основном.
Где же ваша гордость?
Они вам руки жать не хотят, а вы проситесь играть с этим "коварным западом" 🤡
Фантазёр. Лет через 10 - если будут ещё проводиться ЧМ, но это не точно.
Надеяться - это хорошо. Но насколько я помню, эти западные партнёры должны были в скором будущем приползти на коленях, как там с этим?
"Надежда юношей питает,
Отраду старцам подаёт",
Но наперёд никто не знает,
Что будет: пламя или лёд.
"Лед" (хоккей) будет у нас только когда не будет пламени (войны)...
Так я не понял. Тут на ОИ профессор приезжал, вёл переговоры. Наврал что ли?!
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов»
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
Задоров вышел на 4-е место среди россиян по штрафу в плей-офф НХЛ (142 минуты), обогнав Федорова. В топ-3 – Малкин, Житник и Фетисов, Кучеров – 6-й
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» 31 декабря 2026-го. Матч пройдет в Солт-Лейк-Сити
Кубок Гагарина. «Металлург» примет «Ак Барс» в 1-м матче серии 1/2 финала
ЮЧМ-2026. Чехия играет с Германией, Канада встретится с Норвегией, Швеция – с США, Словакия против Финляндии
Каменский о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «Он этого не заслуживает. Не знаю, что он такого сделал»
Хоккеист ЦСКА Нестеров и Камила Валиева не расстались (Михаил Зислис)
«Автомобилист» расстанется с Да Костой и Мэйсеком. Француз провел в клубе 5 лет, немец – 7 (Артур Хайруллин)
Ротенберг поздравил Третьяка с 74-летием: «Легенда мирового хоккея. Большая честь работать с ним и называть своим наставником. Спасибо за мудрость и преданность игре»
Ливо не продлит контракт с «Трактором», заявил агент форварда: «Переговоров не было»
Быстров о СКА: «Не понял, почему у нас такие слабые иностранцы – в других клубах они тащат и переламывают игры. Жду, что команда нормально укомплектуется»
Владислав Третьяк: «Путин в 2006-м предложил мне возглавить ФХР, это было неожиданно. Я сразу ввел налог на иностранных голкиперов, сейчас русские вратари – лучшие в мире»
Тренин пропустит 4-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Форвард «Миннесоты» выбыл по ходу второй игры
Торторелла о 2:4 с «Ютой»: «Мне многое понравилось. «Вегас» сделал шаг вперед по сравнению со вторым матчем»
Якупов о 5:2 с «Локомотивом»: «Доминация – очень опасное слово. Есть вообще непростительные для «Авангарда» моменты, они тоже хорошо играли»
Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»
Шарипзянов о 5:2 в 1-м матче с «Локомотивом»: «Не согласен, что мы их размазали. Было много моментов, где «Авангард» не соответствовал своим стандартам»
Гранлунд набрал 1+3 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном» и повторил рекорд «Анахайма» по очкам за игру в плей-офф
Драйзайтль догнал Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ (147). Они делят 9-е место среди европейцев в истории лиги
Кенневилл выиграл 123-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру и делит с Арбуром 2-е место в истории среди тренеров. Рекорд у Боумэна (223)
Барбашев в 3-м матче серии с «Ютой»: ассист, 1 бросок, 7 хитов и «минус 1» за 17:17. У него 3 очка в 3 играх в текущем плей-офф
Хатсон из «Монреаля» – 7-й в списке самых молодых защитников в истории НХЛ с голом в овертайме матча плей-офф. Рекорд у Зюзина
