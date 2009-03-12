Виктор Козлов: «Металлургу» нужно быстрее переходить из обороны в атаку»

Главный тренер Виктор Козлов подвел итоги матча с «Автомобилистом» (1:2).

– Играли неплохо. Были моменты забить, но у нас не получилось – вратарь хорошо сыграл.

Допустили пару ошибок, которыми и воспользовался соперник. Послезавтра мы играем в Екатеринбурге. Новый матч, новый бой. Поэтому готовимся к послезавтра.

– Сегодня бросилось в глаза обилие брака в передачах, много ошибок в обороне. Это как-то будет исправляться в следующих матчах?

– Будем смотреть видеозапись матча, анализировать. Будем исправлять ошибки, которые, в принципе, сами же и создаем. Сами себе усложняем жизнь.

Есть проблемы, связанные с задержкой перехода из обороны в атаку. С таким соперником, как «Автомобилист», который неплохо играет в средней зоне, нам нужно быстрее переходить из обороны в атаку, – сказал Козлов.

Вратарь екатеринбургской команды Якуб Коварж отразил 28 из 29 бросков.