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    Виктор Козлов: «Металлургу» нужно быстрее переходить из обороны в атаку»

    Теги Металлург Мг Автомобилист Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Якуб Коварж

    Главный тренер «Металлурга» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Автомобилистом» (1:2).

    – Играли неплохо. Были моменты забить, но у нас не получилось – вратарь «Автомобилиста» хорошо сыграл.

    Допустили пару ошибок, которыми и воспользовался соперник. Послезавтра мы играем в Екатеринбурге. Новый матч, новый бой. Поэтому готовимся к послезавтра.

    – Сегодня бросилось в глаза обилие брака в передачах, много ошибок в обороне. Это как-то будет исправляться в следующих матчах?

    – Будем смотреть видеозапись матча, анализировать. Будем исправлять ошибки, которые, в принципе, сами же и создаем. Сами себе усложняем жизнь.

    Есть проблемы, связанные с задержкой перехода из обороны в атаку. С таким соперником, как «Автомобилист», который неплохо играет в средней зоне, нам нужно быстрее переходить из обороны в атаку, – сказал Козлов.

    Вратарь екатеринбургской команды Якуб Коварж отразил 28 из 29 бросков.

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