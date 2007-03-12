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    Евгений Тимкин: «Магнитка» вроде бы хорошо начинает, но пропускает первой. Не знаю, почему так»

    Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Евгений Тимкин

    Нападающий «Магнитки» Евгений Тимкин поделился впечатлениями после победы над «Автомобилистом» (3:1, 2-1 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Как-то вроде бы и хорошо начинаем, но пропускаем первыми. Не знаю, почему так.

    – Что говорил тренер после первого периода? На что просил обратить внимание?

    – Как всегда – концентрироваться, не расхлестываться по пустякам.

    – В третьем периоде что добавили в свои действия?

    – Да весь матч играли ровно, не сказать, что добавили в этом игровом отрезке. Но да, так получилось по счету, можно сказать.

    – Насколько важна эта победа?

    – Очень важна. Тут каждая победа на вес золота. К завтрашней игре будем готовиться – тоже надо побеждать, – сказал Тимкин.

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