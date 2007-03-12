Евгений Тимкин: «Магнитка» вроде бы хорошо начинает, но пропускает первой. Не знаю, почему так»

Нападающий «Магнитки» Евгений Тимкин поделился впечатлениями после победы над (3:1, 2-1 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Как-то вроде бы и хорошо начинаем, но пропускаем первыми. Не знаю, почему так.

– Что говорил тренер после первого периода? На что просил обратить внимание?

– Как всегда – концентрироваться, не расхлестываться по пустякам.

– В третьем периоде что добавили в свои действия?

– Да весь матч играли ровно, не сказать, что добавили в этом игровом отрезке. Но да, так получилось по счету, можно сказать.

– Насколько важна эта победа?

– Очень важна. Тут каждая победа на вес золота. К завтрашней игре будем готовиться – тоже надо побеждать, – сказал Тимкин.