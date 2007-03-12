Евгений Тимкин: «Магнитка» вроде бы хорошо начинает, но пропускает первой. Не знаю, почему так»

Нападающий «Магнитки» Евгений Тимкин поделился впечатлениями после победы над «Автомобилистом» (3:1, 2-1 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Как-то вроде бы и хорошо начинаем, но пропускаем первыми. Не знаю, почему так.
– Что говорил тренер после первого периода? На что просил обратить внимание?
– Как всегда – концентрироваться, не расхлестываться по пустякам.
– В третьем периоде что добавили в свои действия?
– Да весь матч играли ровно, не сказать, что добавили в этом игровом отрезке. Но да, так получилось по счету, можно сказать.
– Насколько важна эта победа?
– Очень важна. Тут каждая победа на вес золота. К завтрашней игре будем готовиться – тоже надо побеждать, – сказал Тимкин.