Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Анатолий Голышев: «Весь сезон у «Автомобилиста» не ладится большинство. В плей-офф без этого компонента никуда»

    Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Анатолий Голышев

    Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев ответил на вопросы после поражения от «Магнитки» (1:3, 1-2 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Почему в этой серии «Автомобилисту» пока не удается забить в третьем периоде?

    – Даже не знаю. Не думали об этом. Вроде силы есть: катание, движение.

    Физически чувствуем себя нормально в третьих периодах, но я не могу, к сожалению, ответить на ваш вопрос.

    Думаю, может, где-то плотно садимся в оборону, может, «Магнитка» прибавляет в атаке.

    – Так же в большинстве у вас тоже пока проблемы. Не можете забить уже который матч…

    – Весь сезон у нас с большинством не ладится. И это такой компонент, без которого в плей-офф вообще никуда.

    Мы об этом знаем, работаем, к сожалению, не можем забить. И соперник здорово играет в обороне.

    Надеюсь, что будем в следующих играх забивать в большинстве.

    – Следующий матч уже завтра. Причем, он начнется чуть раньше, чем третья игра. Кому такое расписание больше на руку?

    – Я думаю, что у нас больше запасных игроков, шире скамейка. Можем сделать какие-то точечные замены.

    Сейчас надо покушать, восстановиться, выспаться, отдохнуть.

    Забыть эту игру и завтра выходить как на последний бой с новыми силами, с новыми эмоциями. Надо выходить биться, – сказал Голышев.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться