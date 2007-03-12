Анатолий Голышев: «Весь сезон у «Автомобилиста» не ладится большинство. В плей-офф без этого компонента никуда»

Нападающий Анатолий Голышев ответил на вопросы после поражения от «Магнитки» (1:3, 1-2 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Почему в этой серии «Автомобилисту» пока не удается забить в третьем периоде?

– Даже не знаю. Не думали об этом. Вроде силы есть: катание, движение.

Физически чувствуем себя нормально в третьих периодах, но я не могу, к сожалению, ответить на ваш вопрос.

Думаю, может, где-то плотно садимся в оборону, может, «Магнитка» прибавляет в атаке.

– Так же в большинстве у вас тоже пока проблемы. Не можете забить уже который матч…

– Весь сезон у нас с большинством не ладится. И это такой компонент, без которого в плей-офф вообще никуда.

Мы об этом знаем, работаем, к сожалению, не можем забить. И соперник здорово играет в обороне.

Надеюсь, что будем в следующих играх забивать в большинстве.

– Следующий матч уже завтра. Причем, он начнется чуть раньше, чем третья игра. Кому такое расписание больше на руку?

– Я думаю, что у нас больше запасных игроков, шире скамейка. Можем сделать какие-то точечные замены.

Сейчас надо покушать, восстановиться, выспаться, отдохнуть.

Забыть эту игру и завтра выходить как на последний бой с новыми силами, с новыми эмоциями. Надо выходить биться, – сказал Голышев.