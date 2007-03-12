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    Владимир Крикунов: «Автомобилисту» хотя бы одного «пол-Мозякина», но таких больше нет»

    Теги Металлург Мг Автомобилист Сергей Мозякин Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением после поражения от «Магнитки» (1:3, 1-2 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Я скажу, что мы вроде бы начали ничего играть сегодня, и гол забили, были еще моменты в первом и втором периоде.

    В третьем побежали при счете 1:1 забивать, но получили гол. И не смогли выправить положение, хотя вроде бы старались, хотели.

    – Можно сказать по трем матчам, что вашей команде не хватает мастерства в исполнении?

    – Да нам хотя бы одного «пол-Мозякина» (смеется). К сожалению, таких больше нет, – сказал Крикунов.

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