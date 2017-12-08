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    Овечкин о Putin Team: «С нами жители более 600 городов и более 50 стран мира»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин политика

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об основанном им движении Putin Team. 

    – Обсуждался ли проект с Владимиром Путиным или, возможно, с администрацией президента России? 

    – Нет. Наше движение — неофициальное, неформальное, регламентируется только здравым смыслом и настоящими человеческими ценностями.

    – Готовы ли вы собирать подписи, необходимые для предоставления в российский Центризбирком в поддержку Владимира Путина?

    – Наше движение не про агитацию и сбор подписей, а про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну. 

    Полная версия сайта putinteam.ru – это уже не только карта участников движения, а полноценный ресурс с новостями, анонсами событий. 

    – Сколько человек уже присоединились к движению?

    – На сегодняшний день с нами жители более 600 городов и более 50 стран мира, – заявил Овечкин. 

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