Овечкин о Putin Team: «С нами жители более 600 городов и более 50 стран мира»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об основанном им движении Putin Team.
– Обсуждался ли проект с Владимиром Путиным или, возможно, с администрацией президента России?
– Нет. Наше движение — неофициальное, неформальное, регламентируется только здравым смыслом и настоящими человеческими ценностями.
– Готовы ли вы собирать подписи, необходимые для предоставления в российский Центризбирком в поддержку Владимира Путина?
– Наше движение не про агитацию и сбор подписей, а про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну.
Полная версия сайта putinteam.ru – это уже не только карта участников движения, а полноценный ресурс с новостями, анонсами событий.
– Сколько человек уже присоединились к движению?
– На сегодняшний день с нами жители более 600 городов и более 50 стран мира, – заявил Овечкин.
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