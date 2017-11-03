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    Фетисов о Putin Team: «Я в этом движении уже очень давно. Мы должны сломать стереотипы»

    Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин политика

    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об инициативе капитана «Вашингтон» Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team.

    «Саша – авторитетный парень, он живет в последнее время этим, и такое его решение логично.

    Это позиция человека, который знает президента, видит, что происходит в стране, и имеет возможность говорить то, что думает. Хотя не каждый может себе это позволить.

    Мы должны все вместе сломать стереотипы, которые сложились. И я думаю, что без известных людей это будет непросто.

    Я в этом движении уже очень давно. У меня сейчас есть ответственность как депутата и как специального представителя (Госдумы РФ) – рассказывать о нашей стране и о том, что делает президент России», – сказал Фетисов.

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

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