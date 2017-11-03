Фетисов о Putin Team: «Я в этом движении уже очень давно. Мы должны сломать стереотипы»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об инициативе капитана «Вашингтон» создать общественное движение Putin Team.

«Саша – авторитетный парень, он живет в последнее время этим, и такое его решение логично.

Это позиция человека, который знает президента, видит, что происходит в стране, и имеет возможность говорить то, что думает. Хотя не каждый может себе это позволить.

Мы должны все вместе сломать стереотипы, которые сложились. И я думаю, что без известных людей это будет непросто.

Я в этом движении уже очень давно. У меня сейчас есть ответственность как депутата и как специального представителя (Госдумы РФ) – рассказывать о нашей стране и о том, что делает президент России», – сказал Фетисов.

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин