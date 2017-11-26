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    Александр Овечкин: «Не ожидал такого ажиотажа вокруг Putin Team»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин политика

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопросы о движении Putin Team.

    – Трудно совмещать хоккей с общественной деятельностью – движением Putin Team?

    – Нет, не трудно.

    – Ожидали, что она вызовет такой ажиотаж, столько людей вступит в это движение?

    – Нет, не ожидал, – отметил Овечкин.

    Ранее форвард объявил о создании движения Putin Team, к нему присоединился ряд известных спортсменов.

    Малкин и Карякин тоже в Putin Team

    «Дольше Путина он любит только Америку». Навальный против Овечкина

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