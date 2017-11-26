Александр Овечкин: «Не ожидал такого ажиотажа вокруг Putin Team»

Нападающий «Вашингтона» ответил на вопросы о движении Putin Team.

– Трудно совмещать хоккей с общественной деятельностью – движением Putin Team?

– Нет, не трудно.

– Ожидали, что она вызовет такой ажиотаж, столько людей вступит в это движение?

– Нет, не ожидал, – отметил Овечкин.

Ранее форвард объявил о создании движения Putin Team, к нему присоединился ряд известных спортсменов.

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«Дольше Путина он любит только Америку». Навальный против Овечкина