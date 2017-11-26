Александр Овечкин: «Не ожидал такого ажиотажа вокруг Putin Team»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопросы о движении Putin Team.
– Трудно совмещать хоккей с общественной деятельностью – движением Putin Team?
– Нет, не трудно.
– Ожидали, что она вызовет такой ажиотаж, столько людей вступит в это движение?
– Нет, не ожидал, – отметил Овечкин.
Ранее форвард объявил о создании движения Putin Team, к нему присоединился ряд известных спортсменов.
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