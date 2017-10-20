НХЛ. Сергачев стал третьей звездой дня
Официальный сайт НХЛ назвал имена трех звезд очередного игрового дня.
Третья звезда – защитник «Тампы» Михаил Сергачев с дублем в ворота «Коламбуса» (2:0). Это были первые голы 19-летнего игрока в лиге.
Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир. Первый номер драфта НХЛ-2017 набрал 3 (2+1) очка в матче с «Оттавой» (5:4 ОТ).
Первая звезда – форвард «Бостона» Патрис Бержерон. Он впервые сыграл за «Брюинс» в нынешнем сезоне и набрал 4 (1+3) очка в матче с «Ванкувером» (6:3).
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