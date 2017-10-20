НХЛ. Сергачев стал третьей звездой дня

Официальный сайт НХЛ назвал имена трех звезд очередного игрового дня.

Третья звезда – защитник Михаил Сергачев с дублем в ворота «Коламбуса» (2:0). Это были первые голы 19-летнего игрока в лиге.

Вторая звезда – форвард Нико Хишир. Первый номер драфта НХЛ-2017 набрал 3 (2+1) очка в матче с «Оттавой» (5:4 ОТ).

Первая звезда – форвард Патрис Бержерон. Он впервые сыграл за «Брюинс» в нынешнем сезоне и набрал 4 (1+3) очка в матче с «Ванкувером» (6:3).