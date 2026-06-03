Финал Кубка Стэнли стартовал! «Вегас» обыграл «Каролину» в 1-й игре серии – 5:4
В Кубке Стэнли началась финальная серия.
«Каролина» дома уступила «Вегасу» (4:5) в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ.
Финал
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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(то что в теннисе называют "невынужденные ошибки") , сыграть попроще где то
и у унитазов и моментов то не будет