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Финал Кубка Стэнли стартовал! «Вегас» обыграл «Каролину» в 1-й игре серии – 5:4

В Кубке Стэнли началась финальная серия.

«Каролина» дома уступила «Вегасу» (4:5) в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Кубок Стэнли

Финал

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Вегас Голден Найтс всего за 9 лет своего существования добился уже огромных успехов, выиграв чашку в сезоне 2022/23, а также 5 побед в дивизионах и уже несколько финалов, включая этот, невероятный результат в современной истории! Хочу пожелать рыцарям вновь по-хорошему удивить своей эффективностью, результатом и забрать уже свой второй титул в такой короткой франшизе)
ОтветAlex.K71
Вегас Голден Найтс всего за 9 лет своего существования добился уже огромных успехов, выиграв чашку в сезоне 2022/23, а также 5 побед в дивизионах и уже несколько финалов, включая этот, невероятный результат в современной истории! Хочу пожелать рыцарям вновь по-хорошему удивить своей эффективностью, результатом и забрать уже свой второй титул в такой короткой франшизе)
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Ответovi1000
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Другим этот убогий дивизион почему то непозволяет регулярно в финалы выходить 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
"Каролина" и "Вегас" установили новый рекорд по количеству поражений на двоих финалистов Кубка Стэнли , у них 5 поражений ( одно у "Каролины" , четыре у "Вегаса" ).
2. "Детройт" и "Питтсбург" 6 2008
3. "Детройт" и "Филадельфия" 7 1997
3. "Анахайм" и " Нью Джерси " 7 2003
3. "Анахайм" и "Оттава" 7 2007
3. "Колорадо" и "Тампа" 7 2022
ОтветВадим Скорин
"Каролина" и "Вегас" установили новый рекорд по количеству поражений на двоих финалистов Кубка Стэнли , у них 5 поражений ( одно у "Каролины" , четыре у "Вегаса" ). 2. "Детройт" и "Питтсбург" 6 2008 3. "Детройт" и "Филадельфия" 7 1997 3. "Анахайм" и " Нью Джерси " 7 2003 3. "Анахайм" и "Оттава" 7 2007 3. "Колорадо" и "Тампа" 7 2022
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ОтветВладимир Бредихин
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Что это значит? Надо усердно трудиться, чтоб проиграть больше матчей? Так получается, фОнат?
Как похорошел Вегас при Торторелле (с)
Ответdmitrii zukov
Как похорошел Вегас при Торторелле (с)
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А говорили Марнер не кубковый, блокирует на последней секунде броски в финале ))
В кои то веки противник кейнс бросил больше 15 раз и все датская стенка рухнула.
Ответwisdom
В кои то веки противник кейнс бросил больше 15 раз и все датская стенка рухнула.
вот, прям рухнула.. ) Стена Вегаса пропустила лишь на один меньше.
за 7 игр, всем россиянам в составах команд удачи и без травм
Всех с началом финала! Притоплю за Вегас!
Решили обыграть казино бгг
Поздравления всем, кто с детства за Вегас!
ОтветЮрий Бабкин
Поздравления всем, кто с детства за Вегас!
Тем более у них как раз каникулы начались)
Исключить эти обрезы и потери дурацкие, особенно на выходе из своей зоны
(то что в теннисе называют "невынужденные ошибки") , сыграть попроще где то
и у унитазов и моментов то не будет
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