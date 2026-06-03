У Барбашева гол и 8 хитов в 1-м матче серии с «Каролиной». Иван забивал в каждом из 3 своих финалов Кубка Стэнли
Иван Барбашев забил в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной».
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев забил в первом матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:4, 1-0).
30-летний россиянин отличился в начале второго периода, сравняв счет (2:2).
В текущем плей-офф НХЛ на его счету стало 13 (6+7) очков в 16 играх при полезности «+4».
Сегодня Иван (16:49, 1:09 – в большинстве) реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 8 силовых приемов. Также он допустил 2 потери и завершил матч с нейтральной полезностью.
На счету Барбашева теперь есть голы во всех трех его финалах Кубка Стэнли в карьере.
В 2019 году он играл за «Сент-Луис» и отличился в 3-й игре финальной серии с «Бостоном» (2:7, итог – 4-3). В 2023-м – уже в составе «Вегаса» – забил в 5-м матче финальной серии с «Флоридой» (9:3, итог 4-1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры, крупный шрифт у продолжающих сезон в КС26:
Капризов 15 (4+11)
ДОРОФЕЕВ 14 (10+4)
БАРБАШЁВ 13 (6+7)
Демидов 9 (3+6)
СВЕЧНИКОВ 7 (3+4)
Подколзин 6 (3+3)
Кучеров 6(1+5)
Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время, крупный шрифт у продолжающих сезон в КС26:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
...
12. Тарасенко 78 (51+27)
...
15. Панарин 64 (23+41)
...
17. СВЕЧНИКОВ 55(26+29)
...
20. БАРБАШЁВ 46(17+29)
Какой рекорд интересно для игроков?
Сколько в среднем обычно делают хоккеисты?
https://www.sports.ru/hockey/1117142703-trenin-primenil-13-silovyx-priemov-v-1-m-matche-serii-s-dallasom-povto.html
Среди всех в плей-офф в играх без ОТ - 15 (но учет только с 2006 года).
Малкин(всего 3)
Барбашёв
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачёв
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могли стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Фёдоров!
Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов (Флорида), сдали полномочия заранее, не вышли в плей-офф. А Малкин на 4й КС мог теоретически зайти, но проиграл в первом раунде Мичкову.
Сергачёва-мамонта выбил рыцарь Барбашёв(КС19,КС23).
Кучеров и Василевский вылетели в седьмой игре против Демидова.
Тарасенко остановил Ничушкин(КС22).
Сейчас реальные шансы получить третий перстень у Барбашёва(КС19,КС23), ему Дорофеев в помощь!
У КС26 точно будет российские обладатели! Серия российских победителей КС продлилась до 11 сезонов подряд!
Смотрим и болеем за наших!
Всего 68 россиян было в чемпионате НХЛ25/26. В первом раунде плей-офф КС26 сыграли 24 российских игрока, во втором 12, в третьем 6, в финале 4.
У КС26 точно будет российский обладатель!
1.«Каролина»:
Андрей Свечников, н.
Александр Никишин, з.
(Петр Кочетков, вр., в КС26 пока не играл, в РС 9 игр, незачёт для номинации, нужно участие)
против
4. «Вегаса»
Иван Барбашёв, н.
Павел Дорофеев, н.
У нас может появиться трехкратный: Барбашёв(КС19,КС23). Как Малкин, Брылин, Ларионов, Фёдоров!
Болеем за наших!