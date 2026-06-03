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  • У Барбашева гол и 8 хитов в 1-м матче серии с «Каролиной». Иван забивал в каждом из 3 своих финалов Кубка Стэнли
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У Барбашева гол и 8 хитов в 1-м матче серии с «Каролиной». Иван забивал в каждом из 3 своих финалов Кубка Стэнли

Иван Барбашев забил в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной».

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев забил в первом матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:4, 1-0). 

30-летний россиянин отличился в начале второго периода, сравняв счет (2:2). 

В текущем плей-офф НХЛ на его счету стало 13 (6+7) очков в 16 играх при полезности «+4». 

Сегодня Иван (16:49, 1:09 – в большинстве) реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 8 силовых приемов. Также он допустил 2 потери и завершил матч с нейтральной полезностью. 

На счету Барбашева теперь есть голы во всех трех его финалах Кубка Стэнли в карьере. 

В 2019 году он играл за «Сент-Луис» и отличился в 3-й игре финальной серии с «Бостоном» (2:7, итог – 4-3). В 2023-м – уже в составе «Вегаса» – забил в 5-м матче финальной серии с «Флоридой» (9:3, итог 4-1). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКаролина
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Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры, крупный шрифт у продолжающих сезон в КС26:
Капризов 15 (4+11)
ДОРОФЕЕВ 14 (10+4)
БАРБАШЁВ 13 (6+7)
Демидов 9 (3+6)
СВЕЧНИКОВ 7 (3+4)
Подколзин 6 (3+3)
Кучеров 6(1+5)

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время, крупный шрифт у продолжающих сезон в КС26:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
...
12. Тарасенко 78 (51+27)
...
15. Панарин 64 (23+41)
...
17. СВЕЧНИКОВ 55(26+29)
...
20. БАРБАШЁВ 46(17+29)
ОтветКагов
Текущая статистика: Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры, крупный шрифт у продолжающих сезон в КС26: Капризов 15 (4+11) ДОРОФЕЕВ 14 (10+4) БАРБАШЁВ 13 (6+7) Демидов 9 (3+6) СВЕЧНИКОВ 7 (3+4) Подколзин 6 (3+3) Кучеров 6(1+5) Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время, крупный шрифт у продолжающих сезон в КС26: 1. Малкин 183 (69+113) 2.Кучеров 177 (54 +123) 3. Федоров 176 (52+124) 4. Овечкин 147 (77+70) 5. Зубов 117 (24+93) 6. Дацюк 113 (42+71) 7. Ковалев 100 (45+55) ... 12. Тарасенко 78 (51+27) ... 15. Панарин 64 (23+41) ... 17. СВЕЧНИКОВ 55(26+29) ... 20. БАРБАШЁВ 46(17+29)
А зачем вы товарища минусуете? Или я чего-то не знаю?
ОтветПрохор Ильич
А зачем вы товарища минусуете? Или я чего-то не знаю?
да тут каждый второй хейтер
Барбашев финалы не проигрывает ...
Ответkrupin82
Барбашев финалы не проигрывает ...
И он по этом играет всего за 5 миллионов в год. Дорофеев вообще за 1,8.
8 силовых это вообще нормально? Звучит как очень много
Какой рекорд интересно для игроков?
Сколько в среднем обычно делают хоккеисты?
Ответfridzon
8 силовых это вообще нормально? Звучит как очень много Какой рекорд интересно для игроков? Сколько в среднем обычно делают хоккеисты?
Рекорд среди россиян в плей-офф - 13 (Овечкин, Тренин в этом году).

https://www.sports.ru/hockey/1117142703-trenin-primenil-13-silovyx-priemov-v-1-m-matche-serii-s-dallasom-povto.html

Среди всех в плей-офф в играх без ОТ - 15 (но учет только с 2006 года).
Ответfridzon
8 силовых это вообще нормально? Звучит как очень много Какой рекорд интересно для игроков? Сколько в среднем обычно делают хоккеисты?
Это силовая пара, тут таких будет много
Идеальный игрок для плова. Умеет всё
ОтветBartez1986
Идеальный игрок для плова. Умеет всё
Еще бы вбрасывания, вообще был бы одним из топов в нхл
Отличную передачу Барбашёву сделал Айкел, который лидирует в КС26 по пасам - 17. Айкел и Хэнифин могут взять в один год и Олимпиаду и Кубок Стэнли.
ОтветКагов
Отличную передачу Барбашёву сделал Айкел, который лидирует в КС26 по пасам - 17. Айкел и Хэнифин могут взять в один год и Олимпиаду и Кубок Стэнли.
А Слэйвин не может?
В 11ти сезонах подряд, с 2016 года, в НХЛ есть обладатель Кубка Стэнли - россиянин, а с двумя перстнями стали 8 наших:
Малкин(всего 3)
Барбашёв
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачёв
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могли стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Фёдоров!
Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов (Флорида), сдали полномочия заранее, не вышли в плей-офф. А Малкин на 4й КС мог теоретически зайти, но проиграл в первом раунде Мичкову.
Сергачёва-мамонта выбил рыцарь Барбашёв(КС19,КС23).
Кучеров и Василевский вылетели в седьмой игре против Демидова.
Тарасенко остановил Ничушкин(КС22).
Сейчас реальные шансы получить третий перстень у Барбашёва(КС19,КС23), ему Дорофеев в помощь!
У КС26 точно будет российские обладатели! Серия российских победителей КС продлилась до 11 сезонов подряд!
Смотрим и болеем за наших!
ОтветКагов
В 11ти сезонах подряд, с 2016 года, в НХЛ есть обладатель Кубка Стэнли - россиянин, а с двумя перстнями стали 8 наших: Малкин(всего 3) Барбашёв Тарасенко Кучеров Василевский Сергачёв Бобровский Куликов. Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могли стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Фёдоров! Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов (Флорида), сдали полномочия заранее, не вышли в плей-офф. А Малкин на 4й КС мог теоретически зайти, но проиграл в первом раунде Мичкову. Сергачёва-мамонта выбил рыцарь Барбашёв(КС19,КС23). Кучеров и Василевский вылетели в седьмой игре против Демидова. Тарасенко остановил Ничушкин(КС22). Сейчас реальные шансы получить третий перстень у Барбашёва(КС19,КС23), ему Дорофеев в помощь! У КС26 точно будет российские обладатели! Серия российских победителей КС продлилась до 11 сезонов подряд! Смотрим и болеем за наших!
Ты молодец! Когда Хлебанас... нет и не предвидется, ты врываешься в комменты ураганом букв и цифр!
В финале КС26 играет 4 россиян.
Всего 68 россиян было в чемпионате НХЛ25/26. В первом раунде плей-офф КС26 сыграли 24 российских игрока, во втором 12, в третьем 6, в финале 4.
У КС26 точно будет российский обладатель!
1.«Каролина»:
Андрей Свечников, н.
Александр Никишин, з.
(Петр Кочетков, вр., в КС26 пока не играл, в РС 9 игр, незачёт для номинации, нужно участие)
против
4. «Вегаса»
Иван Барбашёв, н.
Павел Дорофеев, н.

У нас может появиться трехкратный: Барбашёв(КС19,КС23). Как Малкин, Брылин, Ларионов, Фёдоров!

Болеем за наших!
Ваня чисто игрок Тортса. Он таких обожает
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