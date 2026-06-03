У Барбашева гол и 8 хитов в 1-м матче серии с «Каролиной». Иван забивал в каждом из 3 своих финалов Кубка Стэнли

Иван Барбашев забил в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной».

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев забил в первом матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:4, 1-0).

30-летний россиянин отличился в начале второго периода, сравняв счет (2:2).

В текущем плей-офф НХЛ на его счету стало 13 (6+7) очков в 16 играх при полезности «+4».

Сегодня Иван (16:49, 1:09 – в большинстве) реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 8 силовых приемов. Также он допустил 2 потери и завершил матч с нейтральной полезностью.

На счету Барбашева теперь есть голы во всех трех его финалах Кубка Стэнли в карьере.

В 2019 году он играл за «Сент-Луис» и отличился в 3-й игре финальной серии с «Бостоном» (2:7, итог – 4-3). В 2023-м – уже в составе «Вегаса » – забил в 5-м матче финальной серии с «Флоридой» (9:3, итог 4-1).