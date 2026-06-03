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Кузнецов выложил фото с Беттмэном и болельщиками перед 1-м матчем финала Кубка Стэнли: «Не смог дедушке отказать! Ляя, узнают же меня все-таки!»

Евгений Кузнецов выложил фото с Гэри Беттмэном и болельщиками .

Бывший форвард «Каролины» Евгений Кузнецов побывал на первом матче финальной серии Кубка Стэнли между «Харрикейнс» и «Вегасом» (4:5, 0-1). 

Хоккеист выложил совместные фотографии с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и болельщиками клуба из Роли. 

«Дедушка фото попросил, я не смог ему отказать!» – подписал Евгений первое фото в телеграм-канале. 

«Ляя, узнают же меня все-таки!» – подпись ко второму фото. 

За «Каролину» нападающий выступал в сезоне-2023/24 – после перехода из «Вашингтона» на дедлайне. 

Фото: телеграм-канал Евгения Кузнецова. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Евгения Кузнецова
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Комментарии

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Да да да... А ещё дедушка очень просил вернуться в НХЛ, утверждая что сразу несколько клубов заинтересовано в возвращении кузнецова.
Ответ(sportsman)
Да да да... А ещё дедушка очень просил вернуться в НХЛ, утверждая что сразу несколько клубов заинтересовано в возвращении кузнецова.
Шуми Савиевич перелогинитесь, вас спалили
ОтветAlkiviad7
Шуми Савиевич перелогинитесь, вас спалили
Для чего человеку логин? Чтобы узнали или чтобы не узнали кто он) Вот и думайте...)
в рукаве Бабаева новый козырь, фотка с Бэтманом
ОтветЗвезда Мага
в рукаве Бабаева новый козырь, фотка с Бэтманом
дана
ОтветЗвезда Мага
в рукаве Бабаева новый козырь, фотка с Бэтманом
Ротенберг не переживет. У него такой нет).
Кузя Легенда!
С сезона 13-14, когда Кузнецов пришел в нхл только 4 хоккеиста выигрывали КС, ПК и становились лучшими бомбардирами плей-офф, это Кейн, Маршанд, Кучеров и Кузя.
Ответovi1000
Кузя Легенда! С сезона 13-14, когда Кузнецов пришел в нхл только 4 хоккеиста выигрывали КС, ПК и становились лучшими бомбардирами плей-офф, это Кейн, Маршанд, Кучеров и Кузя.
Персональный компьютер?
Ответovi1000
Кузя Легенда! С сезона 13-14, когда Кузнецов пришел в нхл только 4 хоккеиста выигрывали КС, ПК и становились лучшими бомбардирами плей-офф, это Кейн, Маршанд, Кучеров и Кузя.
Кузнецов пример как не надо делать. И как не надо бездарно относиться к своему делу, при существующем таланте. Но у таланта есть свойство ,он уходит ,когда человек не работает над его развитием .Вот в этом Кузнецов точно легенда.
Не пошёл бы по «кокосовой» дорожке, мог бы сегодня в финале зажигать
ОтветМи Ша
Не пошёл бы по «кокосовой» дорожке, мог бы сегодня в финале зажигать
Тебе бы Кузину жизнь, не сидел бы здесь и не строчил бы свои умозаключения !!!
ОтветBEI BENDER
Тебе бы Кузину жизнь, не сидел бы здесь и не строчил бы свои умозаключения !!!
У каждого своя жизнь .Мне вот не нужна Кузина жизнь. Я в своей области много достиг. А жизнь зависимого, мне не интересна .Да и ещё, мы все здесь ,чтобы писать свои умозаключения. Вы же пишите человеку, да ещё с упрёком каким то. Хотя человек всё верно написал. Если бы не зависимость Кузнецова, он бы мог в финале зажигать .В чём тут не правда?
сначала не понял причем тут Бэтмэн и почему без Супермэна, а потом как понял..
Легенда Каролины...
Женя походу начал употреблять алкоголь и очень крепко
ОтветВиктор Николаевич
Женя походу начал употреблять алкоголь и очень крепко
Начал?)))
мог бы стать легендой НХЛ, если бы относился к своей карьере профессионально
"Тянет на место преступления"
когда приехал в питер ,то на каждом углу рассказывал ,как хорошо будет жить в питере и воспитывать там детей.
а тут сразу после завершения сезона в америку 🤡
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