Кузнецов выложил фото с Беттмэном и болельщиками перед 1-м матчем финала Кубка Стэнли: «Не смог дедушке отказать! Ляя, узнают же меня все-таки!»
Евгений Кузнецов выложил фото с Гэри Беттмэном и болельщиками .
Бывший форвард «Каролины» Евгений Кузнецов побывал на первом матче финальной серии Кубка Стэнли между «Харрикейнс» и «Вегасом» (4:5, 0-1).
Хоккеист выложил совместные фотографии с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и болельщиками клуба из Роли.
«Дедушка фото попросил, я не смог ему отказать!» – подписал Евгений первое фото в телеграм-канале.
«Ляя, узнают же меня все-таки!» – подпись ко второму фото.
За «Каролину» нападающий выступал в сезоне-2023/24 – после перехода из «Вашингтона» на дедлайне.
Фото: телеграм-канал Евгения Кузнецова.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Евгения Кузнецова
Комментарии
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С сезона 13-14, когда Кузнецов пришел в нхл только 4 хоккеиста выигрывали КС, ПК и становились лучшими бомбардирами плей-офф, это Кейн, Маршанд, Кучеров и Кузя.
а тут сразу после завершения сезона в америку 🤡