Кузнецов выложил фото с Беттмэном и болельщиками перед 1-м матчем финала Кубка Стэнли: «Не смог дедушке отказать! Ляя, узнают же меня все-таки!»

Евгений Кузнецов выложил фото с Гэри Беттмэном и болельщиками .

Бывший форвард «Каролины» Евгений Кузнецов побывал на первом матче финальной серии Кубка Стэнли между «Харрикейнс» и «Вегасом» (4:5, 0-1).

Хоккеист выложил совместные фотографии с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и болельщиками клуба из Роли.

«Дедушка фото попросил, я не смог ему отказать!» – подписал Евгений первое фото в телеграм-канале.

«Ляя, узнают же меня все-таки!» – подпись ко второму фото.

За «Каролину» нападающий выступал в сезоне-2023/24 – после перехода из «Вашингтона» на дедлайне.

Фото: телеграм-канал Евгения Кузнецова.