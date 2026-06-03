«Ванкувер» подписал Сафонова на год. Контракт двусторонний, кэпхит на уровне НХЛ – 950 тысяч долларов (из них 100 – подписной бонус)
«Ванкувер» подписал контракт с форвардом «Ак Барса» Ильей Сафоновым.
«Ванкувер» объявил о подписании контракта с форвардом Ильей Сафоновым, выступавшим за «Ак Барс».
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон и является двусторонним. Зарплата игрока на уровне НХЛ составит 950 тысяч долларов (из них 100 тысяч – подписной бонус).
На уровне АХЛ – 87,5 тысячи долларов.
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ Сафонов набрал 33 (16+17) очка в 68 матчах за казанский клуб в регулярке. В его активе также 9 (2+7) баллов в 20 играх плей-офф.
«Чикаго» выбрал игрока на драфте НХЛ-2021 под общим 172-м номером. В прошлом году «Блэкхокс» отдали права на Сафонова «Ванкуверу».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ванкувера»
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