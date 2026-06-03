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  • «Ванкувер» подписал Сафонова на год. Контракт двусторонний, кэпхит на уровне НХЛ – 950 тысяч долларов (из них 100 – подписной бонус)
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«Ванкувер» подписал Сафонова на год. Контракт двусторонний, кэпхит на уровне НХЛ – 950 тысяч долларов (из них 100 – подписной бонус)

«Ванкувер» подписал контракт с форвардом «Ак Барса» Ильей Сафоновым.

«Ванкувер» объявил о подписании контракта с форвардом Ильей Сафоновым, выступавшим за «Ак Барс». 

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон и является двусторонним. Зарплата игрока на уровне НХЛ составит 950 тысяч долларов (из них 100 тысяч – подписной бонус). 

На уровне АХЛ – 87,5 тысячи долларов. 

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ Сафонов набрал 33 (16+17) очка в 68 матчах за казанский клуб в регулярке. В его активе также 9 (2+7) баллов в 20 играх плей-офф.

«Чикаго» выбрал игрока на драфте НХЛ-2021 под общим 172-м номером. В прошлом году «Блэкхокс» отдали права на Сафонова «Ванкуверу».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ванкувера»
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Комментарии

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Не знаю, мне кажется что лучше было остаться в Париже
Ответa-fon
Не знаю, мне кажется что лучше было остаться в Париже
А там ещё немного и Прованс!
Ответa-fon
Не знаю, мне кажется что лучше было остаться в Париже
Вы не понимаете, после сравнения Третьяком с Овечкиным у него не оставалось другого выбора!
Мотя, ты и там успеваешь? 😎
ОтветРоман_АИ
Мотя, ты и там успеваешь? 😎
«Вашу маму там и тут показывают»(с)
ОтветРоман_АИ
Мотя, ты и там успеваешь? 😎
Решил по стопам Яшина пойти, тоже себя в хоккее попробовать!
Привел донный ПСЖ к победам , поднимет с колен и Ванкувер
И это после 2 лч? Странное решение, ну ладно
Шейхи вкладываются в нхл
2 лч взял, теперь кубок Стенли
ОтветСлушатель Музыки_1116310066
2 лч взял, теперь кубок Стенли
Только в донном кувере этого не сделать, здесь шейх не помогут, здесь потолок зарплат.
Ответdivannyi expert
Только в донном кувере этого не сделать, здесь шейх не помогут, здесь потолок зарплат.
Придется тогда ещё хвичу, витинью и дембеле в тройку нападения брать
В принципе логично, в футболе все выиграл можно и в хоккее попробовать
В ПСЖ больше бы насыпали😂
Лихо он решил после 2 ЛЧ
Мотя просто понимает, что даже после 2 лч мостовой скажет что это фигня, поэтому решил взять кубок Стенли, потом Ролан Гаррос, нба, а под завершение карьеры сначала споёт на супербоуле и в этот же вечер его выиграет
ОтветСлушатель Музыки_1116310066
Мотя просто понимает, что даже после 2 лч мостовой скажет что это фигня, поэтому решил взять кубок Стенли, потом Ролан Гаррос, нба, а под завершение карьеры сначала споёт на супербоуле и в этот же вечер его выиграет
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