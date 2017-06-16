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    Эллиотт Фридман: «Монреаль» не будет предлагать Нестерову новый контракт»

    Теги возможные переходы Монреаль НХЛ Никита Нестеров Эллиотт Фридман

    «Монреаль» не будет делать квалификационное предложение защитнику Никите Нестерову. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

    Если предложение не поступит, 24-летий игрок выйдет на рынок свободных агентов.

    В прошедшем сезоне Нестеров провел 35 матчей за «Тампу», отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности «+3».

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