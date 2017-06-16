«Монреаль» не будет делать квалификационное предложение защитнику Никите Нестерову. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Если предложение не поступит, 24-летий игрок выйдет на рынок свободных агентов.

В прошедшем сезоне Нестеров провел 35 матчей за «Тампу», отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности «+3».