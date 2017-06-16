Эллиотт Фридман: «Монреаль» не будет предлагать Нестерову новый контракт»
«Монреаль» не будет делать квалификационное предложение защитнику Никите Нестерову. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Если предложение не поступит, 24-летий игрок выйдет на рынок свободных агентов.
В прошедшем сезоне Нестеров провел 35 матчей за «Тампу», отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности «+3».
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