Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о том, в каком из клубов может продолжить карьеру форвард СКА Илья Ковальчук.

«Кто-то сказал мне, что Ковальчук рассчитывает получить много предложений, но пока точно не знаю, кто фаворит в борьбе за него. Слышал, что он хочет перейти в , но не думаю, что ньюйоркцы собираются его подписывать.

Могу предположить вариант с , он опять же – нужно ли это «Канадиенс», — сказал Фридман.

Ранее стало известно, что Ковальчук планирует подписать контракт на 2–3 года с окладом 6–7 миллионов долларов за сезон.

Права на 34-летнего россиянина еще на год принадлежат его бывшему клубу – «Нью-Джерси».