Эллиотт Фридман: «Слышал, что Ковальчук хочет перейти в «Рейнджерс», но не думаю, что ньюйоркцы собираются его подписывать»
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о том, в каком из клубов НХЛ может продолжить карьеру форвард СКА Илья Ковальчук.
«Кто-то сказал мне, что Ковальчук рассчитывает получить много предложений, но пока точно не знаю, кто фаворит в борьбе за него. Слышал, что он хочет перейти в «Рейнджерс», но не думаю, что ньюйоркцы собираются его подписывать.
Могу предположить вариант с «Монреалем», он опять же – нужно ли это «Канадиенс», — сказал Фридман.
Ранее стало известно, что Ковальчук планирует подписать контракт на 2–3 года с окладом 6–7 миллионов долларов за сезон.
Права на 34-летнего россиянина еще на год принадлежат его бывшему клубу – «Нью-Джерси».
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