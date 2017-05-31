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    Эллиотт Фридман: «Слышал, что Ковальчук хочет перейти в «Рейнджерс», но не думаю, что ньюйоркцы собираются его подписывать»

    Теги СКА возможные переходы Рейнджерс Монреаль Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Эллиотт Фридман

    Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о том, в каком из клубов НХЛ может продолжить карьеру форвард СКА Илья Ковальчук.

    «Кто-то сказал мне, что Ковальчук рассчитывает получить много предложений, но пока точно не знаю, кто фаворит в борьбе за него. Слышал, что он хочет перейти в «Рейнджерс», но не думаю, что ньюйоркцы собираются его подписывать.

    Могу предположить вариант с «Монреалем», он опять же – нужно ли это «Канадиенс», — сказал Фридман.

    Ранее стало известно, что Ковальчук планирует подписать контракт на 2–3 года с окладом 6–7 миллионов долларов за сезон.

    Права на 34-летнего россиянина еще на год принадлежат его бывшему клубу – «Нью-Джерси».

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