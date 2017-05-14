Бывший вратарь «Анахайма» и «Филадельфии» Илья Брызгалов ответил на вопрос о нападающем «Вашингтона» .

– Как думаете, Овечкин своего добьется в итоге?

– Чего своего?

– Выиграет Кубок Стэнли.

– Этот вопрос надо задать не мне, а Овечкину. Чего он хочет? Есть же разные люди. Есть такие, кому ничего не надо. Есть же? Вот. Все решили, что Сашке Кубок Стэнли нужен. А может, и не нужен. Это просто как предположение.

У каждого человека свои цели и задачи в жизни. Каждый должен сам определиться. Поэтому лучше этот вопрос адресовать Овечкину. Я не могу за Сашку отвечать, чего он хочет. Каждому человеку в душу не залезешь. Это не наше дело. Наше дело – следить за собой и быть осторожным, – сказал Брызгалов.

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