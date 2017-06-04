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    Сергей Бобровский: «Решение пропустить Олимпиаду – это нечестно по отношению к игрокам НХЛ»

    Теги сборная России Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Вратарь «Коламбуса» и сборной России Сергей Бобровский высказался на тему того, что игроки из НХЛ не примут участия в олимпийском турнире.

    «Олимпиада – самый престижный хоккейный турнир на планете. Очень печально было слышать новость о неучастии энхаэловцев. Шансов сыграть там не так много – 3-4 максимум за всю жизнь. Терять возможность выступить на таком турнире – очень обидно.

    Понимаю, что у этого решения есть бизнес-составляющая, и не всем выгодно участие. Но как игрок я разочарован этим решением. Это нечестно именно по отношению к игрокам НХЛ. Представлять свою страну на таком турнире – огромная честь», – передал свое отношение Бобровский.

    Что на самом деле наиграл Знарок к Олимпиаде-2018?

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