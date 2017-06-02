Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о будущем форварда .

Срок контракта 34-летнего хоккеиста с петербургским клубом истек в конце апреля, и Ковальчук не подписывал новое соглашение. Нападающий, как сообщалось, рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ. Североамериканская лига не намерена отпускать игроков на Олимпиаду в .

«Ковальчук твердо намерен сыграть на Олимпиаде, и играть на ней он будет в качестве игрока СКА», – сказал Медведев.