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    Александр Медведев: «Ковальчук намерен сыграть на Олимпиаде в качестве игрока СКА»

    Теги СКА Илья Ковальчук Александр Медведев КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о будущем форварда Ильи Ковальчука.

    Срок контракта 34-летнего хоккеиста с петербургским клубом истек в конце апреля, и Ковальчук не подписывал новое соглашение. Нападающий, как сообщалось, рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ. Североамериканская лига не намерена отпускать игроков на Олимпиаду в Пхенчхан.

    «Ковальчук твердо намерен сыграть на Олимпиаде, и играть на ней он будет в качестве игрока СКА», – сказал Медведев.

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