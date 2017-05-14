Бывший вратарь «Анахайма» Илья Брызгалов ответил на вопрос о форварде «Вашингтона» .

– Как думаете, надо ли «Вашингтону» обменять Овечкина?

– Это, наверное, не мое дело. Люди в получают большие деньги. У них огромный опыт. И они сами разберутся, что делать с Овечкиным, как дальше быть. Это вопрос не на мою зарплату.

Я не могу давать Овечкину оценку. Мы с ним много играли вместе, мы друзья. Я не могу его обсуждать или что-то комментировать на его счет. Все мы совершаем ошибки. Сейчас все разбирают, мол, вот в седьмой игре Овечкин был на льду, когда забивали оба гола, тыры-пыры. В чем-то они, может, и правы. Они же не только смотрят на Сашку. Они же его сравнивают постоянно. Сравнивают с тем, как Гецлаф в в тяжелые моменты на команду играет.

И смотрят на Овечкина – какую он принес пользу команде. Насколько важен был для «Вашингтона» Александр. Все эти разговоры – они не с бухты-барахты берутся. Все познается в сравнении. А сравнивают они игроков одинакового калибра.

Опять же – это шоу. Конечно, все мы люди, могут быть какие-то проблемы. Кто-то может воспринимать критику, кто-то нет. Но это шоу, и людям нужно дать какой-то продукт, чтобы им было что пообсуждать. Чтобы было чем заняться. Поспекулировать на чем-то. Надо заполнять эфирное время на телевидении, в конце-то концов. Поэтому они это и обсуждают, – сказал Брызгалов.

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