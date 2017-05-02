Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Питтсбург» отыграл у «Вашингтона» 2 шайбы за 48 секунд, но уступил в овертайме

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ Кевин Шаттенкирк Джастин Шульц

    «Питтсбург» перевел третий матч серии Кубка Стэнли против «Вашингтона» в овертайм, отыграв 2 шайбы в течение 48 секунд.

    За 1 минуту 53 секунды до сирены, при счете 0:2, первую шайбу забросил Евгений Малкин. Через 48 секунд отличился Джастин Шульц (Малкин отметился результативной передачей). 

    Однако в овертайме решающую шайбу забросил «Вашингтон»: Кевин Шаттенкирк реализовал большинство.

    Таким образом, счет в серии сократился, 2-1 в пользу «Питтсбурга».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться