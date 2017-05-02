«Питтсбург» отыграл у «Вашингтона» 2 шайбы за 48 секунд, но уступил в овертайме

«Питтсбург» перевел третий матч серии Кубка Стэнли против в овертайм, отыграв 2 шайбы в течение 48 секунд.

За 1 минуту 53 секунды до сирены, при счете 0:2, первую шайбу забросил . Через 48 секунд отличился Джастин Шульц (Малкин отметился результативной передачей).

Однако в овертайме решающую шайбу забросил «Вашингтон»: Кевин Шаттенкирк реализовал большинство.

Таким образом, счет в серии сократился, 2-1 в пользу «Питтсбурга».