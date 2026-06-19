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Алексей Миранчук об Овечкине: «Глыба, величина. Американцы очень любят его, все о нем знают. Для России его достижения – большая гордость»
Алексей Миранчук об Овечкине: для России его достижения – большая гордость.

Полузащитник сборной России по футболу и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о популярности Александра Овечкина в США.

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, опередив Уэйна Гретцки.

– Расскажи про культ Овечкина в США. Часто ли всплывает его фамилия?

– Когда он шел за рекордом Гретцки, все в США следили за ним, смотрели матчи. Американцы очень любят Овечкина, все о нем знают. Для нас, для России его достижения – большая гордость. Овечкин – это величина, глыба.

– Не пересекался с ним там?

– К сожалению, нет. Я вот почему-то не пересекаюсь с нашими спортсменами, которые живут в Америке. Пока не удалось, – сказал Миранчук.

Алексей Миранчук: «Недавно установил MAX, с мамой созваниваемся и переписываемся там. Не хватает живого общения»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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