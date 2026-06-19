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  4. Кожевников о матче Россия – США: «Русофобы квакают и пованивают. Мероприятие хорошее, каждая игра на международном уровне сближает нас»

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Кожевников о выставочном матче Россия – США: «Русофобы квакают и пованивают. Мероприятие хорошее, каждая игра на международном уровне сближает нас»
Кожевников о матче Россия – США: русофобы квакают и пованивают.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал предстоящую выставочную игру между Россией и США.

Ранее стало известно, что за Россию в матче, который организуют торговые палаты двух стран, сыграют несколько хоккеистов из НХЛ. Встреча состоится 1 июля в Москве.

«Это хорошее и интересное мероприятие. И послужит развитию хоккея. Каждая игра на международном уровне сближает нас.

Только русофобы как-то квакают и скунсы пованивают. А человеческие отношения есть и были. Они нас сближают», – сказал Кожевников.

Депутат Журова об игре Россия – США: «Изначально думали о матче КХЛ против НХЛ, но это непросто»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
выставочные матчи
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Каждый литр нас сближает, г-н Кожевников 🤡
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