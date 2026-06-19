«Спартак» выменял Комтуа у «Динамо» за Коростелева

«Спартак » и «Динамо » произвели обмен. Состав красно-белых пополнил Максим Комтуа , бело-голубые получили Никиту Коростелева .

29-летний Коростелев побил личный рекорд результативности в прошлом сезоне FONBET КХЛ, набрав 35 (21+14) очков за 60 матчей. В плей-офф у него 1+0 в 5 играх.

27-летний Комтуа провел 54 матча в минувшей регулярке и набрал 34 (19+15) очка при полезности «минус 12». В плей-офф у него не было результативных действий в трех матчах.

«Динамо» попрощалось с Комтуа: «Нападающий продолжит карьеру в другом клубе. Желаем удачи»