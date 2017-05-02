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    Судьи отменили гол «Питтсбурга» после просмотра по требованию «Вашингтона»

    Теги судьи Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Крис Куниц НХЛ Брэйден Холтби

    Нападающий «Питтсбурга» Крис Куниц забросил шайбу в начале второго периода матча Кубка Стэнли против «Вашингтона», однако взятие ворот было отменено после дополнительного просмотра видеоповторов. 

    При первом просмотре записи эпизода судьи не зафиксировали никаких нарушений, и тогда тренерский штаб «Вашингтона» воспользовался правом на дополнительное изучение момента.

    Тогда судьи определили, что Куниц атаковал вратаря «Вашингтона» Брэйдена Холтби во вратарской зоне, и гол не был засчитан.

    В данный момент сохраняется счет 1:0 в пользу «Вашингтона». Счет в серии – 2-0 в пользу «Питтсбурга».

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