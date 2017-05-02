Судьи отменили гол «Питтсбурга» после просмотра по требованию «Вашингтона»

Нападающий «Питтсбурга» Крис Куниц забросил шайбу в начале второго периода матча Кубка Стэнли против , однако взятие ворот было отменено после дополнительного просмотра видеоповторов.

При первом просмотре записи эпизода судьи не зафиксировали никаких нарушений, и тогда тренерский штаб «Вашингтона» воспользовался правом на дополнительное изучение момента.

Тогда судьи определили, что Куниц атаковал вратаря «Вашингтона» во вратарской зоне, и гол не был засчитан.

В данный момент сохраняется счет 1:0 в пользу «Вашингтона». Счет в серии – 2-0 в пользу .