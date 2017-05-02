Судьи отменили гол «Питтсбурга» после просмотра по требованию «Вашингтона»
Нападающий «Питтсбурга» Крис Куниц забросил шайбу в начале второго периода матча Кубка Стэнли против «Вашингтона», однако взятие ворот было отменено после дополнительного просмотра видеоповторов.
При первом просмотре записи эпизода судьи не зафиксировали никаких нарушений, и тогда тренерский штаб «Вашингтона» воспользовался правом на дополнительное изучение момента.
Тогда судьи определили, что Куниц атаковал вратаря «Вашингтона» Брэйдена Холтби во вратарской зоне, и гол не был засчитан.
В данный момент сохраняется счет 1:0 в пользу «Вашингтона». Счет в серии – 2-0 в пользу «Питтсбурга».
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