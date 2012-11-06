Российский тяжелоатлет Артем Окулов выиграл золотую медаль чемпионата мира

Российский тяжелоатлет Артем Окулов завоевал золото в весовой категории до 89 кг на чемпионате мира в Ашхабаде.

Для сборной России это первая медаль на турнире.

Последний раз сборная России выступала на чемпионате мира в 2015 году. Российская команда пропустила Олимпийские игры 2016 года в Рио из-за большого количества положительных допинг-проб.

В октябре 2017 года после перепроверки допинг-проб с Лондона-2012 и Пекина-2008 Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) была на год отстранена от участия во всех международных соревнованиях.

24-летний Окулов является чемпионом мира 2015 года (до 85 кг), двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (до 85 кг), серебряным призером чемпионата Европы 2017 года (до 85 кг).

Тяжелая атлетика

Чемпионат мира

Ашхабад, Туркменистан

Мужчины

До 89 кг

1. Артем Окулов (Россия) – 372 кг (166 кг в рывке + 206 кг в толчке)

2. Павел Ходасевич (Беларусь) – 371 кг (169 + 202)

3. Реваз Давитадзе (Грузия) – 371 кг (168 + 203)

Женщины

До 71 кг

1. Чжан Ванли (Китай) – 267 кг (115 кг в рывке + 152 кг в толчке)

2. Сара Ахмед (Египет) – 252 кг (111+141)

3. Надежда Лихачева (Казахстан) – 242 кг (112+130)

4. Анастасия Романова (Россия) – 240 кг (110+130)