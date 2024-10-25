У спортсменки начались месячные прямо на марафоне, итог – множество вопросов в соцсетях о менструации. Отвечаем

Все о менструации.

24 сентября состоялся марафон Hengshui Lake Marathon 2024, в котором приняли участие более 20 тысяч человек из 26 стран и регионов. Одной из участниц была 25-летняя Ли Мэйчжэнь, профессиональная бегунья с десятилетним стажем (личный рекорд в полумарафоне – 1:11:03, в марафоне – 2:30:01). Все шло по плану, когда на полпути возникла непредвиденная проблема: у девушки начались месячные. Кровь потекла по ногам, это сняли на видео, которое стало вирусным и вызвало бурную реакцию соцсетей – и наряду со словами поддержки там были и комментарии, которые в XXI веке иначе как дикими не назовешь.

Неприятная ситуация не помешала спортсменке завершить гонку – она пробежала марафон за 2 часа 35 минут. Позже девушка написала обращение к болельщикам, в котором рассказала, что именно заставило ее бежать до конца.

«Спасибо всем, кто меня подбадривал и поддерживал. Честно говоря, я боялась, что пользователи сети скажут, что я сумасшедшая, и спросят, почему я не снялась с гонки после того, что произошло! Но это произошло после того, как я пробежала 34 км, так что было бы жаль сниматься. К тому же, это турнир, в этом году мы должны пробежать два полных марафона. Если бы я снялась, мне пришлось бы пробежать еще один полный марафон. Вот почему я решила, что должна закончить гонку, даже если результат будет не очень хорошим. Спасибо всем за беспокойство, со мной все в порядке».

Обсуждение этой истории в соцсетях продолжается. В Китае тема месячных до сих пор достаточно жестко табуирована в обществе, но, как показали комментарии, во всем мире все еще хватает людей, которые относятся к нормальным процессам жизнедеятельности женского организма как к чему-то постыдному и грязному.

Ответим на самые «яркие» высказывания комментаторов.

«Месячные не могут начаться неожиданно, женщина должна знать свой цикл».

Далеко не у всех женщин месячные регулярны, в таких случаях дату очередного менструального кровотечения можно только предположить, но не знать наверняка. И даже если цикл четкий, есть множество факторов, от болезней до бытовых ситуаций, связанных со стрессом, питанием, физическими нагрузками, когда цикл может смещаться. Спортсменки, хоть и могут быть более выносливыми, чем «простые смертные», в остальном такие же, как остальные женщины, и физические нагрузки и соревновательный стресс могут спровоцировать у них смещение привычного цикла.

«Женщина не может не чувствовать, что у нее скоро начнутся месячные».

Менструальному кровотечению могут предшествовать мажущие выделения и тянущие боли внизу живота, но нередко обходится без предвестников и сразу появляется обильное выделение крови. Кроме того, физическая нагрузка может притуплять болевые ощущения. И, наконец, бегущая марафон спортсменка настолько сосредоточена на своей цели, у нее в процессе бега нередко болят мышцы, поэтому менструальная боль в животе это просто одна из болей, на которую она может не обратить внимание.

«Столько крови не может быть, это не менструация, а маточное кровотечение».

Все женщины разные – у кого-то менструальные кровотечения скудные, у кого-то наоборот, очень обильные. Кроме того, физическая активность стимулирует кровообращение во всем организме, в том числе, в сосудах матки. Из-за этого менструальное кровотечение может быть еще более интенсивным.

«Кровь странного цвета, при месячных она выглядит по-другому».

Все женщины разные, и цвет менструальных выделений тоже может отличаться, не говоря уже о том, что даже в разные дни цикла у одной и той же женщины оттенок выделений может быть разным.

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Проблема на самом деле не в конкретной ситуации и сложностях спортсменок, связанных с женской физиологией. Проблема в том, что и в 2024 году приходится проговаривать то, что всегда являлось частью жизни людей и, казалось бы, давно вышло из круга табуированных вопросов.

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Фото: IMAGO/Zoonar.com/Smilla72!, Xinhua/Cheong Kam Ka/Global Look Press