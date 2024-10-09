Как и чем сейчас лечат аллергию. Что будет, если не лечить?

Избегать аллергенов – тоже лечение.

В России каждый третий взрослый и каждый четвертый ребенок страдают от аллергических заболеваний. Причем с каждым годом случаев становится больше. Считается, что так происходит из-за того, что постепенно жизнь человека становится настолько чистой и стерильной, что иммунной системе попросту не с чем бороться. Тогда она начинает воевать с, казалось бы, безобидными вещами вроде кошачьей шерсти или пыльцы березы. Разобрались, как сейчас диагностируют и лечат аллергию и можно ли ее вообще не лечить.

Аллергия – масштабный сбой иммунной системы. Из-за него она может взбунтоваться против чего угодно, даже против кабачка

Аллергия – аномальная реакция иммунной системы на вещества, которые безопасны для большинства людей.

В норме иммунная система сражается с патогенами, которые угрожают здоровью: бактериями, вирусами, грибками, опухолевыми клетками, тем самым защищая человека от болезней. В случае с аллергией иммунная система по ошибке начинает бороться еще и с аллергенами, которые угрозы не представляют. Почему так происходит, ученые точно не знают. Предположительно, в том, будет у человека аллергия или нет, задействован комплекс причин: наследственность, факторы окружающей среды, индивидуальные особенности организма.

Большую роль в развитии аллергии играют гены: если у одного из родителей есть пищевая, сезонная или любая другая аллергия, то риск развития аллергии у ребенка увеличивается в несколько раз.

Вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию, называют аллергенами. Они бывают пищевыми, ингаляционными, контактными, лекарственными.

Пищевые аллергены

До 90% всех случаев пищевой аллергии связаны с так называемой большой восьмеркой аллергенов. В нее входят: молоко, яйца, рыба, морепродукты, орехи, арахис, пшеница, соя.

Но в целом пищевая аллергия может возникнуть на что угодно, даже на «гипоаллергенную» гречку или кабачок.

Ингаляционные (воздушные) аллергены

В группу ингаляционных входят все аллергены, которые человек может вдохнуть. Чаще всего аллергию провоцирует пыльца деревьев и трав, плесень, шерсть, перья или перхоть животных, клещи домашней пыли, табачный дым, смог, промышленные выбросы.

Контактные аллергены

Контактные аллергены – это вещества, которые вызывают аллергическую реакцию при контакте с кожей. Например, никель, латекс, косметические средства, красители и химикаты. Самый распространенный пример контактной аллергии – аллергия на украшения из драгоценных и полудрагоценных металлов, из-за которой люди не могут носить серьги, часы, кольца.

Лекарственные аллергены

Любое лекарственное вещество может привести к аллергической реакции, но чаще всего аллергия развивается на антибиотики, обезболивающие, местные анестетики, некоторые препараты для химиотерапии и лечения аутоиммунных заболеваний.

Инсектные аллергены

Инсектные аллергены – вещества, которые содержатся в яде, слюне или других выделениях насекомых. Обычно аллергия возникает в ответ на укусы жалящих насекомых, например, пчел, ос, муравьев, шершней.

Кашель, зуд, заложенность носа, диарея и даже рвота: как проявляется аллергия

Характерная особенность аллергии – скорость реакции. Обычно она возникает практически мгновенно, после того как человек столкнулся с аллергеном, причем количество аллергена значения не имеет. Например, человек откусил буквально кусочек морковки и покрылся пятнами.

К самым распространенным симптомам аллергии относят : зуд в носу, во рту, в горле, на коже, слезотечение, заложенность носа, чихание, кожную сыпь, отек слизистых оболочек, кашель, рвоту, диарею, боль в животе. Это так называемые легкие симптомы аллергии, они неприятны, но обычно не опасны.

В редких случаях аллергия может угрожать жизни. Так бывает , если из-за аллергии у человека началось головокружение, удушье, судороги, он потерял сознание. В этом случае требуется немедленная медицинская помощь.

Аллергическая крапивница

Как провериться на аллергию и понять, на что она возникает

Если у человека зудит во рту, когда он ест клубнику и больше его ничего не беспокоит, то при желании можно просто убрать клубнику из рациона и не идти к аллергологу. Если симптомы аллергии возникают непонятно на что или сильно снижают качество жизни, то к врачу нужно идти обязательно. Специалист поможет определить виновника аллергии и подскажет, что делать, чтобы аллергия не мешала жить.

В России аллергию диагностируют двумя способами: с помощью кожных тестов и анализов крови. В Европе и США для диагностики дополнительно используют провокационные тесты, но реакция на них может быть слишком сильной, поэтому в нашей стране из соображений безопасности их не проводят.

Кожные пробы

Кожные пробы, или в народе «царапки» – метод диагностики, при котором на коже (обычно от кисти до сгиба локтя) делают небольшие проколы и капают в них образцы аллергенов. О том, что аллергия есть, говорят волдыри, зуд и покраснение в месте нанесения аллергена.

У кожных проб есть ряд ограничений: их не делают детям до 5 лет, в период обострения аллергии и во время приема противоаллергических препаратов. Основной плюс обследования – оперативность. Результат будет готов в течение 10-20 минут.

Анализ крови на иммуноглобулины E

Анализ крови – наиболее информативный и удобный метод диагностики аллергии. В крови ищут иммуноглобулины Е (IgE) – особые белки, которые вырабатываются иммунной системой в ответ на контакт с аллергенами. На каждый аллерген вырабатывается свой IgE. Повышенный уровень иммуноглобулинов говорит об аллергии и помогает определить, на какое вещество реагирует иммунная система.

Среди плюсов анализа крови – его делают всем: и взрослым, и детям. Перед анализом не нужно прекращать прием антигистаминных лекарств, а кровь можно сдавать в разгар аллергии – результаты все равно будут точными.

Анализ можно сделать бесплатно в поликлинике или за деньги в любой коммерческой лаборатории. Назначать такие анализы должен только врач после осмотра и беседы с пациентом. Специалист подскажет, какой анализ подойдет человеку: на индивидуальные аллергены или комплексные панели на разные группы потенциально аллергенных веществ.

Идти сдавать кровь на все возможные аллергены без консультации с аллергологом – не лучшая идея, потому что обычно такие тесты стоят очень дорого, а реакция может обнаружиться на то, что человек нормально переносит (да, так бывает), это провоцирует лишний стресс и ненужные ограничения.

На фото результат анализа на сезонную аллергию. Выявлена высокая реакция на тимофеевку луговую, умеренная на плевел многолетний и слабая на свинорой пальчатый

Элиминационная диета и пищевой дневник

Это менее надежные способы «диагностики», которые подходят преимущественно для выявления пищевой аллергии. Элиминационная диета предполагает, что человек исключает возможный аллерген на 4–6 недель, а когда вновь вводит его в рацион, отслеживает реакцию. В пищевой дневник записывают все, что едят.

Эксперты рекомендуют ограничивать рацион в три шага:

Шаг 1 : Исключить из рациона шесть основных пищевых аллергенов: молоко, яйца, сою, пшеницу, орехи (в том числе арахис), рыбу (в том числе моллюсков).

Шаг 2: В течение 4–6 недель наблюдать за самочувствием.

Шаг 3: Постепенно вводить каждый потенциальный аллерген в рацион, чтобы определить «виновника», который провоцирует симптомы аллергии.

Вылечиться от аллергии нельзя, но она может неожиданно пройти сама. Если нет, помогут лекарства и иммунотерапия

Лекарства от аллергии пока нет. Полностью избавиться от нее можно, только если навсегда исключить контакт с аллергеном, например, убрать его из рациона или переехать в другой регион. Если аллергия возникла у ребенка до 5 лет, есть шанс, что с возрастом она пройдет сама.

Людям с пищевой аллергией обычно помогает только исключить аллерген из рациона. Например, если у человека аллергия на помидор, он может всю жизнь избегать этого продукта и больше никогда не сталкиваться с неприятными симптомами (при отсутствии аллергии на что-то другое). Лекарства в этом случае не понадобятся.

В случае с ингаляционной аллергией также рекомендуется как можно реже встречаться с аллергеном, но иногда это невозможно. Оградить себя от цветения березы в городе людям обычно не под силу, и решить эту проблему полностью можно разве что переездом.

Если контакта с аллергеном не избежать, врачи назначают антигистаминные препараты. Они выпускаются в виде таблеток, сиропов, капель для глаз, спреев для носа и помогают на время облегчить симптомы аллергии.

При некоторых видах аллергии, особенно при сезонной на цветение, назначают аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), она может избавить от аллергии на несколько лет или значительно облегчает неприятные симптомы. При АСИТ человеку вводят малые дозы аллергена, чтобы организм привык и перестал на него реагировать.

Без лечения сезонная аллергия может прогрессировать, например, перейти в бронхиальную астму – тяжелое хроническое заболевание дыхательных путей, при котором человека беспокоит кашель, одышка, боль и тяжесть в груди. Перекрестная аллергия – еще одно последствие нелеченной сезонной аллергии. Так, у людей с аллергией на березу часто развивается аллергия на яблоки, груши, персики, инжир, сливу и многие другие фрукты и овощи. Перекрестная аллергия возникает из-за того, что белки, присутствующие в пыльце, схожи с белками, содержащимися в продуктах. Иммунные клетки не могут различить аллергенные и неаллергенные белки и на всякий случай атакуют и те и другие. Чтобы не допустить таких осложнений, важно как можно раньше начать лечить аллергию.

Роль профилактики в лечении аллергии

Защититься от аллергии невозможно, но можно облегчить ее симптомы и снизить вероятность появления новых аллергических приступов. Для этого рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе – подальше от выхлопных газов и заводов. Исключение – выезды во время цветения при сезонной аллергии на растения. В этот период, напротив, нужно реже бывать на улице и стараться не открывать окна в доме лишний раз.

Раньше аллергологи считали, что потенциально аллергенные продукты лучше вводить в рацион после 3–5 лет, когда иммунная система окрепнет и будет готова к такой встрече. Практика показала, что это не так. Сейчас специалисты рекомендуют знакомить детей с разнообразными продуктами, в том числе с распространенными аллергенами, до года. Исследования подтвердили, что это снижает риск развития аллергии во взрослом возрасте.

Чтобы предотвратить очередной аллергический приступ в период обострения сезонной аллергии, важно принимать противоаллергические препараты и тщательно убирать в квартире: пару раз в неделю делать влажную уборку, использовать пылесос с HEPA-фильтром.

Менять постельное белье нужно не реже одного раза в неделю. Стирать постельные принадлежности (подушки, одеяла, покрывала), мягкие игрушки специалисты советуют один раз в месяц. Также важно стараться поддерживать влажность дома не менее 40–60%.

FAQ

Как отличить аллергию от ОРВИ?

У аллергии есть отличительные признаки : насморк с обильным водянистым отделяемым из носа, чихание (особенно сериями), заложенность носа, зуд в носу, покраснение и зуд в глазах, слезотечение. Если у человека есть два и более таких симптома, они длятся более одного часа и отмечаются в течение большинства дней недели, то, вероятнее всего, это аллергия. Однако точный диагноз может поставить только врач.

Чем аллергия отличается от пищевой непереносимости?

Непереносимость связана с нарушением усвоения конкретных компонентов пищи. Это состояние, симптомы которого (боль в животе, диарея, тошнота) напрямую зависят от количества съеденного продукта. Человек может подобрать переносимую порцию продукта и не отказываться от него полностью. Аллергия возникает даже на небольшое количество аллергена, при ней подобрать переносимую порцию не получится.

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Фото: Aaron Scamihorn on Unsplash ; Bermix Studio on Unsplash ; Mladen Borisov on Unsplash ; Lukasz Szmigiel on Unsplash ; Image by wayhomestudio on Freepik ; Image by freepik ; commons.wikimedia.org