Зависимость от лекарств – распространенная проблема. С какими препаратами надо быть осторожнее?

Реабилитация может занять месяцы.

В середине мая российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин прямо во время плей-офф попал в программу помощи игрокам НХЛ, которая занимается лечением алкогольной или наркотической зависимости, а также решает различные психологические проблемы. Основная и единственная озвученная версия произошедшего – проваленный тест Ничушкина на запрещенные препараты.

Это не первая нехоккейная история с участием Валерия за последний год. По ходу розыгрыша Кубка Стэнли-2023 он покинул команду из-за случая во время выездных матчей: в его номере отеля нашли нетрезвую девушку, из-за поведения которой пришлось вызывать полицию. Где в этот момент был Ничушкин и какое отношение он имеет к девушке – до сих пор неизвестно.

Вторая история – середина января 2024-го, хоккеист сам обратился в программу помощи: «Моя цель – решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Я хочу поблагодарить за понимание и поддержку мою жену, семью, друзей, организацию «Эвеланш» и всех болельщиков. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться на лед и присоединиться к команде как можно скорее».

Были слухи, что Валерий, не так давно ставший отцом, испытывал проблемы со сном, с которыми справлялся при помощи снотворных. Вполне вероятно, что из-за этого у него могла развиться зависимость от препаратов.

Недавно о подобной проблеме рассказывал и нападающий «Эвертона» футболист Деле Алли. Он прошел полный курс реабилитации и смог освободиться от зависимости.

Деле Алли поборол зависимость от снотворных. Такая существует? Как устроена реабилитация?

По словам психиатра-нарколога Даниила Петрова, зависимость от снотворных – распространенная проблема. Она развивается постепенно и незаметно. Поначалу человек чувствует общую расслабленность, легкость, отрешенность от проблем, легко засыпает. Со временем, если не пытаться наладить сон другими способами, развивается привыкание к лекарственному веществу: привычная доза перестает помогать. В результате, чтобы добиться уже знакомого эффекта, человек начинает принимать препарат в дозах, значительно превышающих рекомендуемые. Выйти из такой зависимости самостоятельно практически невозможно. Именно поэтому без назначения врача снотворные препараты принимать запрещено. Да и под контролем специалиста нужно строго соблюдать рекомендации по лечению.

Зависимость от снотворных приравнивается к зависимости от наркотических и сильнодействующих веществ, вылечить ее не всегда получается с первого раза. Иногда люди вынуждены всю жизнь наблюдаться у психиатра или психолога, который помогает справляться с трудностями без лекарственной поддержки.

Почему человек привыкает к лекарствам

Наш организм обладает удивительной способностью адаптироваться к различным внешним и внутренним воздействиям, в том числе и к приему лекарств.

Привыкание к лекарственным препаратам происходит по двум причинам :

Толерантность . Постоянное употребление препарата может привести к развитию лекарственной устойчивости, когда организму требуются все большие дозы для достижения нужного эффекта. В некоторых случаях органы и ткани приспосабливаются к действию лекарства, что снижает его эффективность. Иногда изменяется скорость обмена веществ, в результате препарат выводится быстрее, что приводит к уменьшению его концентрации в крови и, соответственно, уменьшению эффекта.

Психологическое привыкание . Человек может воспринимать лекарство как неотъемлемую часть жизни. Например, однажды он принял таблетку антидепрессанта и почувствовал себя лучше, или, наоборот, забыл принять и день прошел как попало. В результате он связывает эти события (хотя никакой связи может и не быть, просто так сложились обстоятельства) и начинает верить, что дело именно в препарате. В итоге, когда лекарства под рукой нет, человек испытывает настоящие мучения, буквально не может ничего делать.

Часто человек спокойно принимает препараты, не привыкая к ним, даже спустя длительное время. Но если человек принимал снотворные, а потом в его жизни случилось какое-то неприятное событие и на фоне эмоциональных переживаний в организме произошли физиологические изменения, то ранее эффективная доза препарата может перестать работать. Чтобы добиться эффекта, человек превысит дозировку и в итоге впадет в зависимость.

Какие лекарства вызывают привыкание. Не только сильнодействующие, «безобидные» капли для носа или таблетки от головной боли тоже могут

Чаще всего лекарственная зависимость развивается на препараты, которые воздействуют на нервную систему. Обычно это антидепрессанты, опиоидные обезболивающие средства, транквилизаторы. Все эти препараты продаются только по рецепту. Из-за непосредственного воздействия на нейроны головного мозга привыкание к ним развивается быстро и тяжело поддается лечению.

Однако даже безрецептурные лекарства могут стать причиной зависимости. Спрогнозировать ее сложно, все зависит от индивидуальной чувствительности к конкретному препарату и состояния здоровья.

Препараты, к которым часто развивается привыкание

осудосуживающие капли и спреи для носа .

По инструкции пользоваться ими нельзя дольше недели, причем капать можно не чаще 1–4 раз в день. В реальной жизни люди могут капать их годами.

Спреи и капли не лечат, они лишь на время снимают отек и дают спокойно дышать при простуде или аллергии. Но пока человек их использует, кровеносные сосуды в носу теряют способность сужаться и расширяться самостоятельно. В результате, чтобы нормально дышать, требуется закапывать нос чаще. Это называется медикаментозным ринитом.

Лекарства от аллергии.

Антигистаминные препараты – это лекарства, которые используются для лечения аллергии. Обычно привыкание вызывают антигистаминные препараты первого поколения, которые содержат дифенгидрамин и хлорфенирамин. Сейчас они практически не применяются, потому что вызывают много побочных эффектов (не только зависимость).

Антигистаминные препараты второго и третьего поколения, которые в избытке представлены в аптеках, переносятся лучше, но тоже могут спровоцировать привыкание. Если человек принимает их длительно, то, кроме антигистаминного, получает еще и легкий успокаивающий эффект. Прекращение приема может привести к симптомам отмены, таким как бессонница и тревожность. Чтобы избавиться от них, некоторые люди начинают снова принимать лекарство (хотя симптомов аллергии уже нет) и постепенно привыкают к препарату.

Лекарства от головной боли.

Если человек злоупотребляет лекарствами от головной боли, у него может развиться абузусная головная боль – это одно из проявлений зависимости. В этом случае человек ощущает постоянную сдавливающую головную боль, которая проходит только после новой таблетки.

Ситуация похожа на привыкание к сосудосуживающим каплям. Регулярное использование обезболивающих для лечения головной боли приводит к тому, что организм «сбивается» и уже не может работать нормально без лекарственной подпитки.

Гормональные мази с кортикостероидами.

Длительное применение гормональных мазей на коже лица приводит к тяжелому синдрому отмены и развитию стероидной розацеа – появлению обильных воспалительных высыпаний на лице. Нанесение гормональных мазей на шею и в подмышечные области приводит к постепенному отмиранию клеток. Так происходит из-за того, что гормоны в составе мазей уменьшают выработку коллагена в коже, замедляют процесс ее обновления, нарушают кровообращение. В результате кожа в месте нанесения мази истончается и лишается защитного барьера, клетки разрушаются.

Привыкание может развиться к любому безрецептурном препарату, даже к ромашковому чаю. Выраженного терапевтического действия он не оказывает, но отлично работает в качестве плацебо. Человек верит, что чашка чая перед сном его успокаивает, поэтому после нее он расслабляется и засыпает.

Такая зависимость не затрагивает физиологические аспекты, а связана исключительно с психологическим привыканием. Обычно она проще поддается лечению, но может на время серьезно снизить качество жизни.

Как понять, что у человека зависимость от лекарств

В группе риска находятся люди, которые принимают любые препараты длительно. Насторожить должно то, что лекарство перестало помогать или помогает хуже, чем в начале курса. В этом случае нужно не увеличивать дозу или частоту приема, а как можно скорее обратиться к лечащему врачу и рассказать ему о своих опасениях. Скорее всего, специалист предложит сменить препарат или изменит дозировку. В некоторых случаях доктор может рекомендовать постепенно прекратить прием лекарства и возобновить его после перерыва.

К признакам зависимости от препаратов можно отнести тревогу, если препарат заканчивается или его случайно не оказалось под рукой. Обычно люди с зависимостью хранят дома несколько упаковок лекарства «про запас». Если у человека при этом нет хронического заболевания, которое требует такого лечения, то это точно тревожный звоночек.

Явный признак проблем – это появление на фоне резкой отмены лекарства или снижения дозы нервозности, бессонницы, дрожания рук, ломоты в суставах, липкого и холодного пота. В этом случае человеку требуется немедленная медицинская помощь.

Как проходит лечение и реабилитация при зависимости от лекарств

Реабилитация после неконтролируемого употребления лекарств не всегда необходима, однако прекращение приема препаратов (особенно тех, которые действуют на нервную систему) должно проходить под врачебным наблюдением.

Для некоторых людей достаточно постепенного уменьшения дозы. В качестве поддержки могут использовать дополнительные лекарства или дезинтоксикационные растворы. При психологической зависимости помогут консультации с психологом или психотерапевтом.

Иногда люди доходят до очень высоких доз препаратов, и отмена лекарств может вызывать симптомы, похожие на ломку у наркозависимых: бессонницу, тревогу, раздражительность. В этом случае дозу препаратов снижают постепенно, параллельно проводя детоксикацию, либо заменяют их терапевтическими дозами других лекарств. Этот процесс может занимать месяцы. Все это время с человеком ведется и психотерапевтическая работа: чем более спокойно и комфортно он себя чувствует, тем меньше риск сорваться.

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Если человек бесконтрольно принимал большие дозы снотворных, опиоидов, транквилизаторов или других рецептурных лекарств, то после курса реабилитации возвращаться к ним уже нельзя. Таким людям необходимо искать другие пути самоконтроля, самоуспокоения и нормализации сна. Это тоже часть реабилитации. Вместе со специалистами человек осваивает безопасные методы релаксации, такие как медитация, дыхательные практики, внедрение новых ритуалов на засыпание. Со временем, благодаря этим действиям, организм быстро настраивается на нужный лад и переходит в режим сна.

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Фото: East News /Larry MacDougal via AP, LipikStockMedia,krakenimages.com/Freepik ; Towfiqu barbhuiya /Unsplash