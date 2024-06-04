27-летний бегун умер после забега в +30°C. Почему жара доводит до смерти и как спастись

Солнечный удар и обезвоживание.

Несчастный случай произошел 1 июня на забеге «Зеленый марафон». Участники соревновались на дистанциях 4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. В тот день в городе температура воздуха поднималась выше +30 °C.

Максим бежал полумарафон (дистанцию в 21,1 км), плохо ему стало после прохождения отметки в 15 км, понадобилась госпитализация. Через три дня спортсмен умер . По словам очевидцев, на дистанции было мало точек с питьевой водой, а Максим бежал без головного убора.

Кроме Максима, во время забега от перегрева пострадали еще 15 человек, 6 из них до сих пор находятся в больнице.

На забеге 27-летний Максим Кернер получил солнечный удар и впал в кому, которая закончилась летальным исходом

Как распознать опасный перегрев

Когда человек долго находится на жаре, он активно теряет воду с потом. Организм не может нормально работать в таких условиях, поэтому пытается охладиться, но из-за высокой температуры воздуха никак не может снизить температуру тела, что приводит к перегреву. Если не помогать ему, то есть не восполнять запасы жидкости, развивается обезвоживание, снижается объем крови, ухудшается кровоснабжение органов и тканей, развивается тепловое истощение.

У спортсменов риск получить тепловое истощение выше, потому что во время тренировок у них и так повышается температура тела, а палящее солнце только добавляет проблем.

Понять, что нужно поскорее зайти в тень, можно по характерным признакам.

Признаки теплового истощения :

головокружение,

головная боль,

бледность кожи,

слабость,

усиленное потоотделение,

частое дыхание,

сильная жажда и сухость во рту,

судороги в руках, ногах.

Такие признаки говорят о том, что нужно срочно прекратить тренировку и охладиться, чтобы не случился тепловой удар.

Что делать при тепловом истощении :

зайти в прохладное помещение;

сесть или лечь (лежать лучше с приподнятыми ногами, под них можно положить подушку или сложенное одеяло);

обтереться прохладной водой или положить прохладные компрессы в подмышки, на шею, в область паха;

выпить воды, спортивный или регидратирующий напиток.

Обычно в течение получаса состояние нормализуется, если этого не происходит, нужно звонить в скорую.

Если проигнорировать симптомы теплового истощения и остаться на солнце, организм совсем перестанет справляться с терморегуляцией. Температура тела в этом случае может повышаться до +40 °C, развивается тепловой (солнечный) удар.

Признаки теплового удара :

потоотделение пропадает;

человек начинает часто дышать, как будто глотает ртом воздух;

сознание становится спутанным, нет реакции на окружающих;

рвота.

В результате человек теряет сознание.

Тепловой удар – это крайне опасное состояние, которое требует экстренной медицинской помощи, зайти в тень в этом случае уже не поможет. При тепловом ударе организм уже не может справляться с высокой температурой и начинает сбоить: оболочки головного мозга отекают, артериальное давление повышается, кровеносные сосуды патологически расширяются, нарушается работа нервной системы, а также центров, отвечающих за жизненно важные функции, такие как сердцебиение и дыхание. В результате нарушается работа головного мозга, сердца, почек и других внутренних органов. Риск летального исхода при таком состоянии составляет 80%, справиться с перегревом без медицинской помощи организм уже не сможет.

В этом случае нужно срочно вызывать бригаду скорой помощи. Пока она едет, можно попытаться охладить человека любыми средствами: отнести в прохладное место, облить водой, обложить мокрыми полотенцами.

Как обезопасить себя во время забега в жару

Бег в жару – сильнейший стресс для организма. Человек, который выходит на забег в таких условиях, должен быть хорошо подготовлен и осведомлен о состоянии своего здоровья. Если есть отклонения, особенно в работе сердечно-сосудистой системы, лучше не рисковать.

Тем, кто вышел на старт, важно :

надеть головной убор из легкой светлой ткани;

надеть дышащую одежду светлых цветов;

намазаться солнцезащитным кремом, потому что солнечные ожоги снижают способность организма охлаждаться;

выпить воды (около стакана или чуть больше) перед стартом и делать по 3–4 глотка каждые полчаса;

пить не только воду – изотоники, регидратирующие растворы тоже нужны;

отслеживать пульс. Увеличение привычного пульса на 10–15 ударов можно считать нормальным, при более высоких показателях следует снизить темп или вовсе сойти с дистанции.

Также перед забегом можно принять прохладный душ, чтобы снизить температуру тела, намочить одежду, волосы, головной убор.

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Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Павел Бедняков, Кирилл Зыков