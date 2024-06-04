27-летний бегун умер после забега в +30°C. Почему жара доводит до смерти и как спастись
Солнечный удар и обезвоживание.
Несчастный случай произошел 1 июня на забеге «Зеленый марафон». Участники соревновались на дистанциях 4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. В тот день в городе температура воздуха поднималась выше +30 °C.
Максим бежал полумарафон (дистанцию в 21,1 км), плохо ему стало после прохождения отметки в 15 км, понадобилась госпитализация. Через три дня спортсмен умер. По словам очевидцев, на дистанции было мало точек с питьевой водой, а Максим бежал без головного убора.
Кроме Максима, во время забега от перегрева пострадали еще 15 человек, 6 из них до сих пор находятся в больнице.
Как распознать опасный перегрев
Когда человек долго находится на жаре, он активно теряет воду с потом. Организм не может нормально работать в таких условиях, поэтому пытается охладиться, но из-за высокой температуры воздуха никак не может снизить температуру тела, что приводит к перегреву. Если не помогать ему, то есть не восполнять запасы жидкости, развивается обезвоживание, снижается объем крови, ухудшается кровоснабжение органов и тканей, развивается тепловое истощение.
У спортсменов риск получить тепловое истощение выше, потому что во время тренировок у них и так повышается температура тела, а палящее солнце только добавляет проблем.
Понять, что нужно поскорее зайти в тень, можно по характерным признакам.
Признаки теплового истощения:
головокружение,
головная боль,
бледность кожи,
слабость,
усиленное потоотделение,
частое дыхание,
сильная жажда и сухость во рту,
судороги в руках, ногах.
Такие признаки говорят о том, что нужно срочно прекратить тренировку и охладиться, чтобы не случился тепловой удар.
Что делать при тепловом истощении:
зайти в прохладное помещение;
сесть или лечь (лежать лучше с приподнятыми ногами, под них можно положить подушку или сложенное одеяло);
обтереться прохладной водой или положить прохладные компрессы в подмышки, на шею, в область паха;
выпить воды, спортивный или регидратирующий напиток.
Обычно в течение получаса состояние нормализуется, если этого не происходит, нужно звонить в скорую.
Если проигнорировать симптомы теплового истощения и остаться на солнце, организм совсем перестанет справляться с терморегуляцией. Температура тела в этом случае может повышаться до +40 °C, развивается тепловой (солнечный) удар.
Признаки теплового удара:
потоотделение пропадает;
человек начинает часто дышать, как будто глотает ртом воздух;
сознание становится спутанным, нет реакции на окружающих;
рвота.
В результате человек теряет сознание.
Тепловой удар – это крайне опасное состояние, которое требует экстренной медицинской помощи, зайти в тень в этом случае уже не поможет. При тепловом ударе организм уже не может справляться с высокой температурой и начинает сбоить: оболочки головного мозга отекают, артериальное давление повышается, кровеносные сосуды патологически расширяются, нарушается работа нервной системы, а также центров, отвечающих за жизненно важные функции, такие как сердцебиение и дыхание. В результате нарушается работа головного мозга, сердца, почек и других внутренних органов. Риск летального исхода при таком состоянии составляет 80%, справиться с перегревом без медицинской помощи организм уже не сможет.
В этом случае нужно срочно вызывать бригаду скорой помощи. Пока она едет, можно попытаться охладить человека любыми средствами: отнести в прохладное место, облить водой, обложить мокрыми полотенцами.
Как обезопасить себя во время забега в жару
Бег в жару – сильнейший стресс для организма. Человек, который выходит на забег в таких условиях, должен быть хорошо подготовлен и осведомлен о состоянии своего здоровья. Если есть отклонения, особенно в работе сердечно-сосудистой системы, лучше не рисковать.
Тем, кто вышел на старт, важно:
надеть головной убор из легкой светлой ткани;
надеть дышащую одежду светлых цветов;
намазаться солнцезащитным кремом, потому что солнечные ожоги снижают способность организма охлаждаться;
выпить воды (около стакана или чуть больше) перед стартом и делать по 3–4 глотка каждые полчаса;
пить не только воду – изотоники, регидратирующие растворы тоже нужны;
отслеживать пульс. Увеличение привычного пульса на 10–15 ударов можно считать нормальным, при более высоких показателях следует снизить темп или вовсе сойти с дистанции.
Также перед забегом можно принять прохладный душ, чтобы снизить температуру тела, намочить одежду, волосы, головной убор.
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Как правильно пить воду на соревнованиях? Советы и стратегии от ученого и бегуна
В жару ничего не хочется есть. Как вообще тогда питаться? А что можно пить? Чего избегать?
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Павел Бедняков, Кирилл Зыков
а) Делать это до 19:00-20:00 (летом)
б) Бегать больше 10 км (если вы не спортсмен или ваш уровень физподготовки и здоровья высоки)
в) Бегать "втягость" (если чувствуете, что тяжело - лучше сразу остановиться и пройти пешком какое-то время, или закончить с марафоном/тренировкой - сойти с дистанции)
Никому не нужны такие подвиги, бегайте в своё удовольствие, а спортивные достижения оставьте спортсменам - те за них деньги получают, да и в целом, живут этим
Интересно, выступит ли руководство "человекоцентричного банка" хоть с каким-то заявлением по этому поводу? Каждую неделю рассказывают, как сотрудники сбера кого-то там спасли или еще что-то, а тут сотрудник погиб, по сути, на корпоративном мероприятии, за которое еще и взнос заплатил. Просто п___ц
Так, нормальный пульс это 60-90, получается при беге для определенных граждан 70-75 ударов-повод сойти с дистанции??? Камон, для покойного даже ~140 будет аэробным режимом (если верить интернету).