Как бороться с лесными клещами

Враг поджидает в траве.

Летом клещи так и норовят прошмыгнуть под штанину и напиться крови. Один такой укус может принести целый ворох проблем. Собрали статьи, которые помогут защититься от маленьких вредителей в пик их активности.

Знакомьтесь, клещ

Всего в мире известно более 48 тысяч видов клещей. Но переносчики опасных заболеваний – иксодовые клещи. Это самая многочисленная группа клещей, включающая 241 вид. Одни из наиболее опасных клещей, которые встречаются в России – таежный и лесной клещ.

Где в России чаще всего обитают клещи и когда они опасны

Болезнь Лайма, клещевой энцефалит и куча других необычных инфекций: почему лучше, чтобы клещ не кусал

Клещи – не источник, а переносчик инфекций. Они заражаются от больных животных при укусе. Например, вирус клещевого энцефалита выявлен более чем у 130 видов различных теплокровных диких и домашних животных и птиц.

Инфекции, которыми можно заразиться после укуса

Как правильно вытащить клеща: пинцетом, ниткой, ногтями

Не хочется об этом думать, но иногда такое случается: к вам присосался клещ, и несмотря на весь ужас ситуации, с ним надо что-то делать. Оторвать паразита от своего тела в сердцах – не вариант. Это опасно. Нужно действовать строго по инструкции.

Подробный план действий

Как защититься от клещей

Главные меры по защите от клещей в любых ситуациях – правильная одежда и регулярный осмотр. Основная задача – не дать клещу присосаться к коже.

Правильная одежда и безопасные репелленты

Клещевой энцефалит: может пройти незамеченным, а может наделать много бед, лучше не рисковать и сделать прививку

Клещевой энцефалит протекает по-разному: одни болеют бессимптомно, у других в течение месяца после укуса появляются признаки заболевания: лихорадка, недомогание, головная боль, ломота в теле. Если повезет, на этом все закончится. В противном случае заболевание перейдет во вторую, неврологическую фазу, с поражением нервной системы: летальность достигает 20%, у 10-20% остаются пожизненные нарушения: параличи, потеря слуха и зрения.

Лечения от клещевого энцефалита пока нет, только поддерживающая симптоматическая терапия. Именно поэтому все карты брошены на профилактику.

В идеале сделать две дозы вакцины до весны: первую осенью, вторую в феврале-марте, пока снег еще не растаял и клещи спят. Но в экстренных случаях не нужно ждать следующей осени, можно использовать ускоренную схему.

Подробнее о вакцинации против клещевого энцефалита

Читайте также

Фото: Gettyimages.ru /Patrick Pleul/picture alliance; РИА Новости /Павел Лисицын