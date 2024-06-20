Как бороться с лесными клещами
Враг поджидает в траве.
Летом клещи так и норовят прошмыгнуть под штанину и напиться крови. Один такой укус может принести целый ворох проблем. Собрали статьи, которые помогут защититься от маленьких вредителей в пик их активности.
Знакомьтесь, клещ
Всего в мире известно более 48 тысяч видов клещей. Но переносчики опасных заболеваний – иксодовые клещи. Это самая многочисленная группа клещей, включающая 241 вид. Одни из наиболее опасных клещей, которые встречаются в России – таежный и лесной клещ.
Где в России чаще всего обитают клещи и когда они опасны
Болезнь Лайма, клещевой энцефалит и куча других необычных инфекций: почему лучше, чтобы клещ не кусал
Клещи – не источник, а переносчик инфекций. Они заражаются от больных животных при укусе. Например, вирус клещевого энцефалита выявлен более чем у 130 видов различных теплокровных диких и домашних животных и птиц.
Инфекции, которыми можно заразиться после укуса
Как правильно вытащить клеща: пинцетом, ниткой, ногтями
Не хочется об этом думать, но иногда такое случается: к вам присосался клещ, и несмотря на весь ужас ситуации, с ним надо что-то делать. Оторвать паразита от своего тела в сердцах – не вариант. Это опасно. Нужно действовать строго по инструкции.
Как защититься от клещей
Главные меры по защите от клещей в любых ситуациях – правильная одежда и регулярный осмотр. Основная задача – не дать клещу присосаться к коже.
Правильная одежда и безопасные репелленты
Клещевой энцефалит: может пройти незамеченным, а может наделать много бед, лучше не рисковать и сделать прививку
Клещевой энцефалит протекает по-разному: одни болеют бессимптомно, у других в течение месяца после укуса появляются признаки заболевания: лихорадка, недомогание, головная боль, ломота в теле. Если повезет, на этом все закончится. В противном случае заболевание перейдет во вторую, неврологическую фазу, с поражением нервной системы: летальность достигает 20%, у 10-20% остаются пожизненные нарушения: параличи, потеря слуха и зрения.
Лечения от клещевого энцефалита пока нет, только поддерживающая симптоматическая терапия. Именно поэтому все карты брошены на профилактику.
В идеале сделать две дозы вакцины до весны: первую осенью, вторую в феврале-марте, пока снег еще не растаял и клещи спят. Но в экстренных случаях не нужно ждать следующей осени, можно использовать ускоренную схему.
Подробнее о вакцинации против клещевого энцефалита
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Фото: Gettyimages.ru/Patrick Pleul/picture alliance; РИА Новости/Павел Лисицын