Алина Кабаева о переносе Олимпиады-2020: «Российским спортсменам сейчас труднее, чем другим. Дело против WADA – дополнительный стресс»

Олимпийская чемпионка Афин-2004 в художественной гимнастике поделилась мнением насчет переноса Игр-2020 в Токио.

Олимпиада не пройдет этим летом из-за пандемии коронавируса, турнир перенесен на 2021 год.

«Я считаю, что выбор в пользу отказа от Олимпийских игр правильный. Нельзя подвергать опасности здоровье людей даже ради самых крупных и значимых международных мероприятий. Как показывает практика, это правильно для всех людей, не только для спортсменов.

Когда у спортсмена отменяются соревнования – это всегда стресс. Тем более, это касается . Это самая высокая спортивная вершина, самая заветная мечта каждого спортсмена. И то, что Олимпийские игры отодвигаются еще на один год, принять очень тяжело.

И морально, и физически. Ведь подготовка к Олимпиаде – это огромный труд и напряжение. Дни идут на часы, и вдруг такая пауза – впервые в истории олимпийский цикл увеличен до 5 лет. Форс-мажорная ситуация сложилась для всех. Все спортсмены вынуждены передвинуть свои планы на год. Перед нами один вызов. Мы все в одной лодке. Это надо пережить, с этим надо справиться.

Но хочу отметить, что российским спортсменам сейчас труднее, чем другим. В конце прошлого года Международное антидопинговое агентство решило отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года. Решение было обжаловано, дело рассматривается в Спортивном арбитражном суде. Когда и как закончится рассмотрение, неизвестно, и это, конечно, дополнительный стресс для наших спортсменов.

Но мы все же надеемся, что через год у нас будет возможность выступить и показать свои спортивные достижения», – сказала Кабаева.

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