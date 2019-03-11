Слушания между РУСАДА и WADA в Спортивном арбитражном суде пройдут не ранее 6 июля

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) между РУСАДА и пройдут не раньше 6 июля, сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«К нам сегодня поступила информация от , что слушания перенесли пока на июль. Это неделя, которая начнется 6 июля.

Но сейчас из-за ситуации с пандемией коронавируса пока никто ничего гарантировать не может. И дата слушаний переносится, если не ошибаюсь, во второй или третий раз.

WADA и должны предоставить в CAS все необходимые документы до 10 апреля, а мы как третья сторона – до 20 апреля», – рассказал Рожков.

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