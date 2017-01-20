Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заразился коронавирусом.

Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

Ранее появилась информация, что один из спортсменов, тренирующихся в учебно-тренировочном центре «Новогорск», сдал положительный тест на коронавирус.

«Пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике», – сказала Винер.

На время пандемии коронавируса база в Новогорске была переведена в особый режим. В центре продолжали тренироваться сборные по художественной гимнастике и синхронному плаванию.

Также в Новогорск вселились спортсмены с закрытой базы «Озеро Круглое», которые, по словам Винер, не сдавали анализы на коронавирус.

Ирина Винер: «В Новогорске заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике. Приехавшие с «Озера Круглого» не сдавали анализы»

У одного из спортсменов на базе «Новогорск» выявлен коронавирус. Команды срочно покидают центр (ТАСС)