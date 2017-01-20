Ирина Винер: «В Новогорске заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике. Приехавшие с «Озера Круглого» не сдавали анализы»

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что заразившимся коронавирусом спортсменом на базе в Новогорске оказался представитель спортивной гимнастики.

«Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике. Мы живем на этой базе очень давно, и у нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате «Озеро Круглое», они не сдавали анализы.

К счастью, мы своих спортсменов отделили полностью, они никак не соприкасались с новоприбывшими. Но все остальные были вместе, было крупное совещание, на которое приезжал министр спорта

Нам предлагали оставить базу, но я сказала, что ни за что в жизни, пока карантин не пройдет, дети будут жить на закрытой территории. Другие тренеры приняли другое решение, и мы теперь находимся на базе, на закрытой территории, у нас тут около 40 человек. Это безобразие, что спортсменов вселили без анализов», – сказала Винер.

На базе «Озеро Круглое» жили спортсмены, вернувшиеся из Европы, в том числе фехтовальщики с симптомами коронавируса.

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