У одного из спортсменов на базе «Новогорск» выявлен коронавирус. Команды срочно покидают центр (ТАСС)

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Один из спортсменов, тренирующихся в учебно-тренировочном центре «Новогорск», сдал положительный анализ на коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на два независимых источника.

«Спортсмены срочно покидают базу в Новогорске, у одного из спортсменов обнаружен коронавирус», – рассказал источник.

База в Новогорске – это ведущий центр подготовки российских сборных. На время пандемии коронавируса база была переведена в особый режим. Несмотря на вспышку вируса, в центре тренировались сборные по художественной гимнастике и синхронному плаванию.

По информации телеграм-канала «Мутко против», всего в Новогорске оставались 122 спортсмена.

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