Солдатова все еще находится в НИИ Склифосовского

Российская гимнастка по-прежнему находится в НИИ имени Склифосовского в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в лечебном учреждении.

«Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом», – сказали в больнице.

6 февраля появилась информация, что Солдатова лежит в больнице после попытки суицида. Позже сама спортсменка и ее тренер опровергли эти сообщения.

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