Тренер Солдатовой: «Никакой попытки суицида не было. Она в нормальном состоянии и уже завтра будет выписана»

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко опровергла информацию о том, что гимнастка пыталась совершить суицид.

«Я только что от нее. Никакой попытки суицида не было. Она находится в нормальном состоянии и уже завтра будет выписана», – цитирует Дьяченко ТАСС.

Ранее стало известно, что Солдатова была госпитализирована в НИИ Склифосовского в Москве с телесными повреждениями. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Солдатова о попытке суицида: «Глупо сделала. Испугалась и сразу пошла в больницу»

После попытки суицида госпитализирована чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова