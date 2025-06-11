Тони Кроос решил завершить карьеру на пике, в 34 года немец попрощался с футболом после домашнего для сборной Германии Евро-2024. Полузащитник не скрывал, что хочет повесить бутсы на гвоздь до того, как перестанет быть полезным для команды.

Все же болельщики не хотели прощаться с легендой так рано. В X фанат под ником WolfRMFC запостил старую фотку отдыхающего на тренировочной площадке Крооса, подписав:

«Все еще не могу поверить, что Тони Кроос объявил о завершении карьеры, а потом сидел на солнышке, потягивая апельсиновый сок и читая комментарии болельщиков «Мадрида», которые умоляли его остаться. Ну честно, он просто психопат».

Публикация дошла до Тони, он оценил – сделал репост, добавив смеющиеся эмодзи.

За час пост Тони собрал больше миллиона просмотров, в комментариях болельщики просят Тони вернуться:

💭 Автор оригинального поста: «А теперь ты уже можешь вернуться? Пожалуйста».

💭 «Чувак, это вообще не смешно. Возвращайся!»

💭 Кто-то вспоминает комментарий Лукаса Васкеса об уходе Крооса: «Иди к черту!»

💭 «Забавный факт: вы с Лукой Модричем портите мой день рождения второй год подряд. Ну да ладно, возвращайся».

💭 «Уверена, что ты выглядел так, когда запостил и этот твит».

💭 «Тут смешно только тебе, чудила. Люблю тебя, кстати, пожалуйста, вернись».

💭 «Еще одна причина, почему я обожаю Крооса, он чилловый парень. Йоу, чувак, возвращайся, ты нам нужен».

💭 «Дружище, отпуск закончился, возвращайся к тренировкам».

Тони рано закончил, как считаете?

🎥 Кроос вновь забил за «Мадрид»! Отличился с пенальти – об этом просил весь «Бернабеу»

🎥 Тони Кроос составил команду одноклубников – из пяти игроков. Лишь с одним не выступал за «Мадрид»

Переписка Крооса и Модрича, которая растопит сердца фанатов «Реала». Легенда прощается с легендой