В зарубежных соцсетях завирусились архивные кадры с поездки Лионеля Месси в Узбекистан. В декабре 2008 года аргентинец еще находился в статусе восходящей звезды: до первого «Золотого мяча» оставался почти целый год.

Поездка состоялась по приглашению Футбольной ассоциации Узбекистана и ташкентского клуба «Бунедкор». Лео провел мастер-класс для юных футболистов и встретился с руководством узбекского футбола. Тренировка была открыта для болельщиков и собрала большое количество зрителей.

Внезапно интернет с удивлением обнаружил кадры, на которых укутанный в теплую одежду Месси бегает по заснеженному полю в Узбекистане.

Болельщиков фотографии очень удивили. Они шутят: «Что Месси делал в Узбекистане?»

«Какого черта полярный медведь делает в Техасе?»

«Забавно, что Месси весь укутан, а второй чувак стоит чуть ли не в футболке.»

«Только представьте: где-то в Узбекистане есть парень, который клянется, что играл с Месси. И пока он не найдет эти фотографии, ему никто никогда не поверит».

«Получается, если Месси вернется в Узбекистан и закричит «я вернулся », его даже не затроллят!»

В те годы «Бунедкор» тесно сотрудничал с «Барселоной». Между клубами было заключено соглашение о партнерстве, руководство каталонцев во главе с Жоаном Лапортой также посещало Узбекистан.

Именно в рамках этого сотрудничества в Ташкент приезжали звезды каталонского клуба и мирового футбола. Незадолго до визита Месси Узбекистан посетили Самюэль Это’о, Карлес Пуйоль, Андрес Иньеста и Сеск Фабрегас.

«Бунедкор» в тот период активно развивал имидж клуба мирового уровня: команда подписала обладателя «Золотого мяча» Ривалдо, а ее главным тренером был легендарный Зико.