В июньском товарищеском матче Украины с Данией Кристиан Эриксен снова потерял сознание . К счастью, события не пошли по сценарию 2021 года: врачи оперативно оказали помощь полузащитнику, он пришел в сознание и самостоятельно покинул поле.

Сообщалось, что после случившегося Кристиан отправится на реабилитацию в Данию. Наконец игрок вновь встретился с партнерами по «Вольфсбургу». Эриксен приехал на товарищеский матч против «Телстара», посмотрел игру с бровки, пообщался с партнерами и тренерским штабом, а вечером улетел обратно в Данию.

«Приятно снова быть рядом с командой, даже если это всего на короткое время. Увидеть знакомые лица и познакомиться с новыми ребятами. Общение с игроками и руководством пошло мне на пользу. Теплые слова и поддержка болельщиков очень меня тронули», – сказал Эриксен клубной пресс-службе.

Изначально «Вольфсбург» рассчитывал, что Эриксен сможет принять участие в товарищеском матче против «Лиона» и поехать на сбор вместе с партнерами. Но планы пришлось изменить. Спортивный директор Дитер Хеккинг объясняет:

«К сожалению, это оказалось невозможно. Скоро он начнет индивидуальную программу восстановления в Дании, и, вероятно, это займет некоторое время. Мы не собираемся оказывать на него давление. Это очень чувствительная ситуация, к которой мы относимся с большой ответственностью».

Пожелаем здоровья.