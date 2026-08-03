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  4. Переговоры «Зенита» и «Крузейро» по Луису Энрике приостановлены. Бразильцы не захотели включать своих игроков в сделку (ESPN Brasil)

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Переговоры «Зенита» и «Крузейро» по Луису Энрике приостановлены. Бразильцы не захотели включать своих игроков в сделку (ESPN Brasil)
«Зенит» и «Крузейро» не могут договориться о трансфере Луиса Энрике.

Переговоры «Зенита» и «Крузейро» по Луису Энрике Андре зашли в тупик. 

Как сообщает ESPN Brasil, петербургский клуб разрешил агентам вингера провести переговоры с бразильцами. Сине-бело-голубые хотели бы, чтобы «Крузейро» не только заплатил за игрока, но и включил в сделку кого-то из своих футболистов – в частности, «Зениту» интересны защитник Жонатан и вингер Кени Арройо.

Такой вариант не устроил бразильский клуб, который был готов подписать Луиса Энрике только за финансовую компенсацию. Из-за этого переговоры были приостановлены. 

В прошлом сезоне РПЛ Луис Энрике провел 28 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику бразильца можно найти здесь.

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Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoЛуис Энрике Андре
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logoвозможные трансферы
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoвысшая лига Бразилия
logoКрузейро
Кени Арройо

Комментарии

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Крузейро был согласен выменять Луиса Энрике на денежную компенсацию...
Так в чем тогда дело-то, сумма, за которую Зенит его настроен "обменять" известна.
Смысл был тогда всё затевать, если не готовы выплатить +- требуемую Зенитом сумму.
ОтветДмитрий9779
Крузейро был согласен выменять Луиса Энрике на денежную компенсацию... Так в чем тогда дело-то, сумма, за которую Зенит его настроен "обменять" известна. Смысл был тогда всё затевать, если не готовы выплатить +- требуемую Зенитом сумму.
Потому что как обычно, Бразильские клубы зная сумму , пытаются предложить совсем ничего и мешок дыма … Ботафого до сих пор торчит нам денег например 😁
ОтветДмитрий9779
Крузейро был согласен выменять Луиса Энрике на денежную компенсацию... Так в чем тогда дело-то, сумма, за которую Зенит его настроен "обменять" известна. Смысл был тогда всё затевать, если не готовы выплатить +- требуемую Зенитом сумму.
35 млн отличная цена за него
Как говорил ВВЖ, "до свидания! чемодан, вокзал, ..." 😁
Ответschegol1703
Как говорил ВВЖ, "до свидания! чемодан, вокзал, ..." 😁
Не помню чтобы Вирджил Ван Жейк такое говорил:)
Ну за бесценок такого игрока не отдают. Готовьте чековую книжку поувесистее.
пора книгу публиковать: карповские инсайды...уже не один том получится...у него видимо радистки Кэт по всему миру засланы..
Луис Энрике в скором времени готовится покинуть Санкт-Петербург, для этого продал машину и переехал со съемной квартиры в отель. Нападающий ближе всего к другому бразильскому клубу — «Фламенго
ОтветДмитрий9779
Луис Энрике в скором времени готовится покинуть Санкт-Петербург, для этого продал машину и переехал со съемной квартиры в отель. Нападающий ближе всего к другому бразильскому клубу — «Фламенго
30 лямов + Плата?
Хочется,ах как хочется Энрике вернуться домой
Из отеля вернется на Питерскую арену,где играют в футбол.
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