Переговоры «Зенита» и «Крузейро» по Луису Энрике приостановлены. Бразильцы не захотели включать своих игроков в сделку (ESPN Brasil)
«Зенит» и «Крузейро» не могут договориться о трансфере Луиса Энрике.
Переговоры «Зенита» и «Крузейро» по Луису Энрике Андре зашли в тупик.
Как сообщает ESPN Brasil, петербургский клуб разрешил агентам вингера провести переговоры с бразильцами. Сине-бело-голубые хотели бы, чтобы «Крузейро» не только заплатил за игрока, но и включил в сделку кого-то из своих футболистов – в частности, «Зениту» интересны защитник Жонатан и вингер Кени Арройо.
Такой вариант не устроил бразильский клуб, который был готов подписать Луиса Энрике только за финансовую компенсацию. Из-за этого переговоры были приостановлены.
В прошлом сезоне РПЛ Луис Энрике провел 28 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику бразильца можно найти здесь.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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