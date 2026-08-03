Переговоры «Зенита» и «Крузейро» по Луису Энрике приостановлены. Бразильцы не захотели включать своих игроков в сделку (ESPN Brasil)

«Зенит» и «Крузейро» не могут договориться о трансфере Луиса Энрике.

Переговоры «Зенита » и «Крузейро» по Луису Энрике Андре зашли в тупик.

Как сообщает ESPN Brasil, петербургский клуб разрешил агентам вингера провести переговоры с бразильцами. Сине-бело-голубые хотели бы, чтобы «Крузейро » не только заплатил за игрока, но и включил в сделку кого-то из своих футболистов – в частности, «Зениту» интересны защитник Жонатан и вингер Кени Арройо .

Такой вариант не устроил бразильский клуб, который был готов подписать Луиса Энрике только за финансовую компенсацию. Из-за этого переговоры были приостановлены.

В прошлом сезоне РПЛ Луис Энрике провел 28 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику бразильца можно найти здесь .