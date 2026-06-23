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Роналду крикнул «Я вернулся» после победы Португалии над Узбекистаном на ЧМ. 41-летний форвард сделал дубль и стал лучшим игроком
Роналду крикнул «Я вернулся» после дубля в ворота сборной Узбекистана.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на свой успех после окончания матча с Узбекистаном (5:0) во 2-м туре чемпионата мира. 

41-летний форвард отметился дублем, забив оба мяча с игры. Его признали лучшим игроком матча. 

После окончания встречи Роналду, глядя в камеру, дважды крикнул «I’m back» («Я вернулся» – Спортс’‘). 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер». 

***

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Это будет новым мемом, если эти голы единственные 😂
ОтветSam_1117077051
Это будет новым мемом, если эти голы единственные 😂
Не будет, чуваку 41
ОтветSam_1117077051
Это будет новым мемом, если эти голы единственные 😂
Разве хейтерам нужен повод?
ха-ха-ха, какое угарище)))
вернулся, чтобы править над величайшим Узбекистаном)
молодец дед, конечно, но блин, как же это смешно)))
Подловил слабенький Узбекистан, стал королём мира на пару дней.
ОтветАнтон Фалафель
Подловил слабенький Узбекистан, стал королём мира на пару дней.
То ли дело сильнейшие Алжир и Австрия, небось завсегдатаи плей офф))
"ЯХХАААЙ, #####“.
А куда он ходил?
И смех и грех и добавил Сииииии
Да уж, некрасиво. Ещё бы как Евсеев крикнул.
И снял табличку.Отошёл. Буду через 8 лет
Разорвал узбеков, лучший
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