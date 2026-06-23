Роналду крикнул «Я вернулся» после победы Португалии над Узбекистаном на ЧМ. 41-летний форвард сделал дубль и стал лучшим игроком
Роналду крикнул «Я вернулся» после дубля в ворота сборной Узбекистана.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на свой успех после окончания матча с Узбекистаном (5:0) во 2-м туре чемпионата мира.
41-летний форвард отметился дублем, забив оба мяча с игры. Его признали лучшим игроком матча.
После окончания встречи Роналду, глядя в камеру, дважды крикнул «I’m back» («Я вернулся» – Спортс’‘).
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».
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Безумная реакция фаната Роналду IShowSpeed на гол португальца – он дождался!
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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вернулся, чтобы править над величайшим Узбекистаном)
молодец дед, конечно, но блин, как же это смешно)))