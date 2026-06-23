Роналду крикнул «Я вернулся» после дубля в ворота сборной Узбекистана.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на свой успех после окончания матча с Узбекистаном (5:0) во 2-м туре чемпионата мира.

41-летний форвард отметился дублем, забив оба мяча с игры. Его признали лучшим игроком матча.

После окончания встречи Роналду, глядя в камеру, дважды крикнул «I’m back» («Я вернулся» – Спортс’‘).

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер».

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