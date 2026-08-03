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  4. Тихонов о празднованиях голов в РПЛ: «Половина лиги плачет и посылает вот эти сердечки, ####. Мужики должны оставаться мужиками!»

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Тихонов о празднованиях голов в РПЛ: «Половина лиги плачет и посылает вот эти сердечки, ####. Мужики должны оставаться мужиками!»
Тихонов раскритиковал празднования голов игроками РПЛ.

Андрей Тихонов недоволен тем, как игроки Российской Премьер-лиги празднуют голы. 

Экс-футболист «Спартака» ответил агенту Тимуру Гурцкая, который раскритиковал футболистов «Рубина» за эмоциональное прощание с Мирлиндом Даку

– У нас половина чемпионата России – все плачут и посылают вот эти сердечки всем, ####. У нас мужики-то остались в РПЛ?! Мы раньше радовались, когда чемпионство выигрывали, бились...

– А почему проявление любви — это не мужское?

– Вы послушайте, ну хватит уже сердечки посылать и ныть после каждого гола. Что вы там выигрываете, если нигде не участвуете, а все сердечки посылаете каким-то любимкам?

– Что плохого? Тебя жена вдохновляет. 

– Мужики должны оставаться мужиками! Хватит эти сердечки посылать, – сказал Тихонов в эфире шоу «Это футбол, брат!».

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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoАндрей Тихонов
Тимур Гурцкая
logoРубин
контент
logoМирлинд Даку
Это футбол, брат!
брань

Комментарии

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Я перестал различать Тихоновых по заголовкам
ОтветДядюнТоп
Я перестал различать Тихоновых по заголовкам
Я стал путаться в Малаховых
ОтветРустам Мусаев_1116188171
Я стал путаться в Малаховых
Зато с Губером никто не путается, он один такой "" неповторимый".Блин, забыл, ведь сынуля у него вылез на экран. Их тоже уже двое
Мужики остаются мужиками даже на работе за железными станками
Пацаны остаются пацанами, пацана не скрыть за широкими штанами
ОтветLiver0910
Мужики остаются мужиками даже на работе за железными станками Пацаны остаются пацанами, пацана не скрыть за широкими штанами
Сильный пол
Вбивает кол
ОтветStefen
Сильный пол Вбивает кол
От мегаполиса до маленьких сёл
Тихонов не рановато брюзжать как старик начал?
Ответselso99
Тихонов не рановато брюзжать как старик начал?
по возрасту уже подходит
Ответselso99
Тихонов не рановато брюзжать как старик начал?
Просто ему обидно, что раньше для ’’Спартака’’ уровень был - радоваться чемпионству, а сейчас - победу в рядовом матче расценивают, как мегадостижение.
Другой уровень: профессионализма, стремлений, желаний. Он просто иначе воспитан. Можно, конечно, сказать, что он устарел со всем этим мачизмом, но в спорте высших достижений критерий всему - результат. Каков результат за последние 20 лет у ’’Спартака’’? Победы заменили на сердечки и обнимашки. Тихонов это понять(принять) не может и не хочет.
Мужик - это тот,кто позволяет себе оскорблять женщину-арбитра?
Уже и до празднований докопались...
ОтветHealth
Уже и до празднований докопались...
Вопрос не в праздновании, как таковом, а в том, чему оно посвящено. Сколько раз ’’Спартак’’ за последние 20 лет праздновал чемпионство?...
Тихонов столько ахинеи уже наговорил... Был же хорошим игроком чего их всех в эксперты тянет?
Кстати, еще и в политику полез... Футболист должен оставаться футболистом, а не пропагандой заниматься!
Спасибо хоть голы забивают
По мне, так лучше сердечки, чем быдло-мат, который тут зашифрован.
Стой, кто живёт!? Здесь жить запрещено.
Это вас касается, и это не смешно.
В этом месте нужно приказы выполнять.
И не надо мне в лицо тяжело дышать.
ТЯЖЕЛО ДЫШАТЬ!
А Глушенкова наоборот ругают (другие, не Тихонов), что не празднует голы.
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