Тихонов о празднованиях голов в РПЛ: «Половина лиги плачет и посылает вот эти сердечки, ####. Мужики должны оставаться мужиками!»

Андрей Тихонов недоволен тем, как игроки Российской Премьер-лиги празднуют голы.
Экс-футболист «Спартака» ответил агенту Тимуру Гурцкая, который раскритиковал футболистов «Рубина» за эмоциональное прощание с Мирлиндом Даку.
– У нас половина чемпионата России – все плачут и посылают вот эти сердечки всем, ####. У нас мужики-то остались в РПЛ?! Мы раньше радовались, когда чемпионство выигрывали, бились...
– А почему проявление любви — это не мужское?
– Вы послушайте, ну хватит уже сердечки посылать и ныть после каждого гола. Что вы там выигрываете, если нигде не участвуете, а все сердечки посылаете каким-то любимкам?
– Что плохого? Тебя жена вдохновляет.
– Мужики должны оставаться мужиками! Хватит эти сердечки посылать, – сказал Тихонов в эфире шоу «Это футбол, брат!».
Комментарии
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Пацаны остаются пацанами, пацана не скрыть за широкими штанами
Вбивает кол
Другой уровень: профессионализма, стремлений, желаний. Он просто иначе воспитан. Можно, конечно, сказать, что он устарел со всем этим мачизмом, но в спорте высших достижений критерий всему - результат. Каков результат за последние 20 лет у ’’Спартака’’? Победы заменили на сердечки и обнимашки. Тихонов это понять(принять) не может и не хочет.
Кстати, еще и в политику полез... Футболист должен оставаться футболистом, а не пропагандой заниматься!
Это вас касается, и это не смешно.
В этом месте нужно приказы выполнять.
И не надо мне в лицо тяжело дышать.
ТЯЖЕЛО ДЫШАТЬ!