Олусегун о Краснодаре: «Идеальный город для жизни, Галицкий очень ему помог. Он большой человек, его все любят»
Олусегун о Краснодаре: идеальный город для жизни, Галицкий очень ему помог.
Экс-нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о владельце клуба Сергее Галицком.
«Он хороший, большой человек. Его все любят. Сергей Николаевич очень помог Краснодару как городу.
Думаю, это идеальный город для жизни», – сказал Олусегун.
Нигериец играл за «Краснодар» с 2022 по 2026 год. 17 июля 24-летний форвард перешел в «Ростов».
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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