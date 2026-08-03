Олусегун о Краснодаре: «Идеальный город для жизни, Галицкий очень ему помог. Он большой человек, его все любят»

Олусегун о Краснодаре: идеальный город для жизни, Галицкий очень ему помог.

Экс-нападающий «Краснодара » Олакунле Олусегун поделился мнением о владельце клуба Сергее Галицком .

«Он хороший, большой человек. Его все любят. Сергей Николаевич очень помог Краснодару как городу.

Думаю, это идеальный город для жизни», – сказал Олусегун.

Нигериец играл за «Краснодар» с 2022 по 2026 год. 17 июля 24-летний форвард перешел в «Ростов ».