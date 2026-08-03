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  4. Олусегун о Краснодаре: «Идеальный город для жизни, Галицкий очень ему помог. Он большой человек, его все любят»

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Олусегун о Краснодаре: «Идеальный город для жизни, Галицкий очень ему помог. Он большой человек, его все любят»
Олусегун о Краснодаре: идеальный город для жизни, Галицкий очень ему помог.

Экс-нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о владельце клуба Сергее Галицком.

«Он хороший, большой человек. Его все любят. Сергей Николаевич очень помог Краснодару как городу.

Думаю, это идеальный город для жизни», – сказал Олусегун.

Нигериец играл за «Краснодар» с 2022 по 2026 год. 17 июля 24-летний форвард перешел в «Ростов».

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoОлакунле Олусегун
logoСпорт-Экспресс
logoСергей Галицкий
logoКраснодар
logoРостов

Комментарии

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По работе часто мотаюсь по городам России , и меня в Краснодаре поразила это смесь городской и частной постройки … Едешь такой , стоят бетонные дома и Бах,частный сектор, а потом опять 9 этажки 😁и это все смешанно … Потом пробки , какое то гигантское количество односторонних улиц в 1 или 2 полосы с нерегулируемыми перекрестками , и все это стоит в пробках … Потом этот мост или объездная , которая мимо дворца ДЗЮДО проходит и все это вытекает в одну полосу … в остальном, очень круто . Есть куда сходить, есть что посмотреть и поделать , большой город, народ очень добрый , и воздух морской ощущается, хоть и море в 140 км… В общем мне понравился город и люди в нем .
ОтветDmitry_Teplov
По работе часто мотаюсь по городам России , и меня в Краснодаре поразила это смесь городской и частной постройки … Едешь такой , стоят бетонные дома и Бах,частный сектор, а потом опять 9 этажки 😁и это все смешанно … Потом пробки , какое то гигантское количество односторонних улиц в 1 или 2 полосы с нерегулируемыми перекрестками , и все это стоит в пробках … Потом этот мост или объездная , которая мимо дворца ДЗЮДО проходит и все это вытекает в одну полосу … в остальном, очень круто . Есть куда сходить, есть что посмотреть и поделать , большой город, народ очень добрый , и воздух морской ощущается, хоть и море в 140 км… В общем мне понравился город и люди в нем .
Море в 70 км...
Ответdof
Море в 70 км...
Может , я спросил сколько ехать , что бы искупаться, мне сказали 140 км .
Я, конечно, не жил в более крупных городах, но если тебе на работу в Краснодаре надо добираться не на машине или конкретно не на маршрутке, то в Краснодаре классно жить.
Слышал в этом Краснодаре пробки похлеще, чем в Москве
ОтветPertinax Gandi
Слышал в этом Краснодаре пробки похлеще, чем в Москве
Одна большая пробка
ОтветPertinax Gandi
Слышал в этом Краснодаре пробки похлеще, чем в Москве
В последнее время я в Москве вообще не встречаюсь с пробками. Возможно маршрут изменился или стал ездить в какое-то другое время, но сколько не брал такси - всегда ехал.
Да и девушки там классные ) впрочем как и на всем юге
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