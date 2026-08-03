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  4. «Нижний Новгород» готов выкупить Горшкова. «Зенит» не будет препятствовать уходу защитника

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«Нижний Новгород» готов выкупить Горшкова. «Зенит» не будет препятствовать уходу защитника
Юрий Горшков может перейти в «Нижний Новгород».

«Нижний Новгород» заинтересован в переходе защитника «Зенита» Юрия Горшкова.

Клуб Первой лиги готов выкупить 27-летнего защитника, сообщил журналист Анар Ибрагимов.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Отмечается, что петербуржцы не будут препятствовать уходу игрока.

Горшков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. Его статистику можно изучить по ссылке.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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Комментарии

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Как говорится, следите за руками. У Горшкова тот же агент, что и у Латышонка. Как и у Глушенкова, кстати. С которым сложности с продлением контракта.
ОтветSan9
Как говорится, следите за руками. У Горшкова тот же агент, что и у Латышонка. Как и у Глушенкова, кстати. С которым сложности с продлением контракта.
У Глушенкова контракт ещё до лета 2028 с опцией продления на год.
Ну и какие бы ни были сложности, вряд ли он Зенит поменяет на Нижний.
Жаль, добротный футболист с интересной техникой, ещё и наш, карельский. Есть чувство недосказанности.
Ответneutralthoughts
Жаль, добротный футболист с интересной техникой, ещё и наш, карельский. Есть чувство недосказанности.
Комментарий скрыт
ОтветШутки и Любовь
Комментарий скрыт
Позиционно плох и довольно медленный, но подачи крайне достойные - очень неплохо левой навешивает.
Горшков красавчик.. Он говорил , что фанат Зенита с детства и заслужил переход к нам . Да, его уровень это не стартовый состав , так бывает , это спорт , но он игрок хорошего уровня . Когда был на поле , картину точно не портил , и он в отличии от многих тут , имеет стальные яйца , так как исполнил свою мечту, заработал ее сам , молодец . То что Зенит сейчас будет разгружать ведомость , было понятно еще в прошлом году , но, ему удачи и без травм , усилит много кого в РФПЛ!
И Волкова бы туда же по акции 2 по цене 1
Попа устала сидеть
Что-то НН разошелся, скупает все, что плохо лежит
’’Балтика’’ готова принять игрока в течении 9 часов..
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