«Нижний Новгород» готов выкупить Горшкова. «Зенит» не будет препятствовать уходу защитника

Юрий Горшков может перейти в «Нижний Новгород».

«Нижний Новгород » заинтересован в переходе защитника «Зенита » Юрия Горшкова .

Клуб Первой лиги готов выкупить 27-летнего защитника, сообщил журналист Анар Ибрагимов.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Отмечается, что петербуржцы не будут препятствовать уходу игрока.

Горшков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. Его статистику можно изучить по ссылке .