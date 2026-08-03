«Нижний Новгород» готов выкупить Горшкова. «Зенит» не будет препятствовать уходу защитника
Юрий Горшков может перейти в «Нижний Новгород».
«Нижний Новгород» заинтересован в переходе защитника «Зенита» Юрия Горшкова.
Клуб Первой лиги готов выкупить 27-летнего защитника, сообщил журналист Анар Ибрагимов.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Отмечается, что петербуржцы не будут препятствовать уходу игрока.
Горшков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. Его статистику можно изучить по ссылке.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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