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  4. Барези похоронят завтра. Мальдини, ван Бастен, Дзамбротта и другие экс-игроки «Милана» будут присутствовать, из нынешних ожидаются не улетевшие в Австралию Пулишич и Хименес

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Барези похоронят завтра. Мальдини, ван Бастен, Дзамбротта и другие экс-игроки «Милана» будут присутствовать, из нынешних ожидаются не улетевшие в Австралию Пулишич и Хименес
Похороны Барези пройдут завтра.

Церемония прощания с Франко Барези пройдет завтра утром в базилике Сант-Амброджо в Милане.

Экс-защитник «Милана» и сборной Италии скончался в пятницу в возрасте 66 лет.

После церемонии в базилике состоятся другие памятные мероприятия, включая посещение знаковых мест, связывающих Барези с «россонери», которые могут быть названы названы в его честь.

Команда «Милана», находящаяся на предсезонном сборе в Австралии, не сможет лично присутствовать на похоронах из-за логистических проблем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб будут представлять владелец Джерри Кардинале, президент Паоло Скарони, генеральный директор Массимо Кальвелли и другие руководители, а также сотрудники штаб-квартиры Casa Milan, тренировочных баз Миланелло и Висмары.

Футболисты Кристиан Пулишич и Сантьяго Хименес, оставшиеся в Италии для восстановления после травм, также будут присутствовать. Кроме того, ожидаются делегации от всех остальных мужских и женских команд, включая молодежные.

Бывшие одноклубники Барези, в том числе Марко ван Бастен, Паоло Мальдини, Деян Савичевич, Деметрио Альбертини, Себастьяно Росси, Джанлука Дзамбротта, Даниэле Массаро, Альбериго Эвани, Роберто Донадони и Пьетро Вирдис также посетят мероприятия.

Ожидаются и представители футбольных и городских властей, включая мэра Милана и президентов Итальянской федерации футбола Италии Джованни Малаго и Серии А Эцио Симонелли.

Президент Беппе Маротта будет представлять «Интер», также прибудут почетный президент «Реала» Пирри и делегация из «Барселоны».

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoФранко Барези
logoМилан
Пьетро Вирдис
logoИнтер
logoПаоло Мальдини
logoКристиан Пулишич
Массимо Кальвелли
Даниэле Массаро
logoДеметрио Альбертини
logoДжанлука Дзамбротта
logoАльбериго Эвани
logoРоберто Донадони
logoМарко ван Бастен
Джерри Кардинале
logoЛа Лига
Паоло Скарони
logoБеппе Маротта
logoсерия А Италия
logoСантьяго Хименес
logoСебастьяно Росси
Деян Савичевич
Пирри
logoБарселона
logoРеал Мадрид
Эцио Симонелли

Комментарии

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Человек оставил след
ОтветJadie James
Человек оставил след
Поэтому столько почетных и именитых гостей и представителей разных клубов придут проводить легенду в последний путь. Великому игроку - великие почести.
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