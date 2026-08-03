Барези похоронят завтра. Мальдини, ван Бастен, Дзамбротта и другие экс-игроки «Милана» будут присутствовать, из нынешних ожидаются не улетевшие в Австралию Пулишич и Хименес

Похороны Барези пройдут завтра.

Церемония прощания с Франко Барези пройдет завтра утром в базилике Сант-Амброджо в Милане.

Экс-защитник «Милана» и сборной Италии скончался в пятницу в возрасте 66 лет.

После церемонии в базилике состоятся другие памятные мероприятия, включая посещение знаковых мест, связывающих Барези с «россонери», которые могут быть названы названы в его честь .

Команда «Милана», находящаяся на предсезонном сборе в Австралии, не сможет лично присутствовать на похоронах из-за логистических проблем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб будут представлять владелец Джерри Кардинале , президент Паоло Скарони , генеральный директор Массимо Кальвелли и другие руководители, а также сотрудники штаб-квартиры Casa Milan, тренировочных баз Миланелло и Висмары.

Футболисты Кристиан Пулишич и Сантьяго Хименес , оставшиеся в Италии для восстановления после травм, также будут присутствовать. Кроме того, ожидаются делегации от всех остальных мужских и женских команд, включая молодежные.

Бывшие одноклубники Барези, в том числе Марко ван Бастен, Паоло Мальдини, Деян Савичевич, Деметрио Альбертини, Себастьяно Росси, Джанлука Дзамбротта, Даниэле Массаро, Альбериго Эвани, Роберто Донадони и Пьетро Вирдис также посетят мероприятия.

Ожидаются и представители футбольных и городских властей, включая мэра Милана и президентов Итальянской федерации футбола Италии Джованни Малаго и Серии А Эцио Симонелли.

Президент Беппе Маротта будет представлять «Интер», также прибудут почетный президент «Реала» Пирри и делегация из «Барселоны».