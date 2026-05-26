Германия крайне трогательно анонсировала состав сборной на грядущий чемпионат мира. Теперь сборная объявила игровые номера, под которыми футболисты будут выступать на мундиале в Северной Америке.

Кай Хавертц вернулся в сборную после травмы и забрал себе седьмой номер, под которым за бундестим выступал Джейми Левелинг. А вингер «Штутгарта» теперь будет играть под девятым номером.

По такому поводу Джейми решил превратить себя в одного из самых известных обладателей «девятки» – Роналдо Назарио. Теперь на аватарке Левелинга в соцсетях красуется его лицо с культовой прической Зубастика.

Левелинг родился за год до того, как Роналдо показал свою знаменитую челочку на чемпионате мира в 2002 году. В финале мундиаля Назарио оформил дубль и добыл для своей сборной победу. А соперником Бразилии в том финале была Германия.

Упс.