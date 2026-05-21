📸🎥 Германия трогательно объявила состав сборной на ЧМ. Игроков вернули в детство

Юлиан Нагельсманн определился с игроками, которых возьмет с собой на чемпионат мира в Северную Америку. И хотя из-за немецких инсайдеров во главе с Флорианом Плеттенбергом болельщики уже знали примерный состав сборной, медиа-служба бундестим потрудилась над объявлением заявки национальной команды.

Поездка на мундиаль в цветах сборной – мечта любого юного футболиста. Именно эта идея легла в основу презентации: бундестим создала фотоальбом, в котором игроки сборной запечатлены в совсем юном возрасте.

Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Нико Шлоттербек, Джонатан Та.

Кай Хавертц, Вальдемар Антон, Антонио Рюдигер, Леон Горетцка.

Александар Павлович, Оливер Бауманн, Джамал Мусиала, Ник Вольтемаде.

Флориан Виртц, Феликс Нмеча, Давид Раум.

Лерой Сане, Джейми Левелинг, Натаниэль Браун.

Малик Тиав, Паскаль Гросс, Надим Амири, Дениз Ундав.

Александр Нюбель, Максимилиан Байер, Анджело Штиллер, Леннарт Карл. В заявку не вошел Йонас Урбиг, но голкипер «Баварии» отправится с командой на ЧМ .

В трогательном видео Юлиану Нагельсманну с объявлением команды помогли близкие игроков – их друзья, родственники, наставники. В ролик добавили детские фотографии и видео футболистов сборной.

