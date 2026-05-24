Фанаты «Валенсии» довели до слез Левандовского. Красиво проводили легенду

Роберт Левандовски пережил эмоциональную неделю, прощаясь с «Барселоной». Поляк прослезилс я, когда получил от партнеров капитанскую повязку на последний домашний матч, а после долго не мог покинуть «Камп Ноу» .

Последней игрой в футболке «Барсы» для нападающего стала выездная встреча 38-го тура Ла Лиги против «Валенсии». В этом матче Роберт забил единственный гол «блауграны» – поражение каталонцев со счетом 1:3.

Левандовски отыграл 90 минут, после которых получил от арены стоячие овации. Аплодировали и фанаты «Барсы», и болельщики «Валенсии». Конечно, Роберт расчувствовался.

Великий игрок.